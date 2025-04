Zamestnanci v doručovateľských službách v Nemecku sa sťažujú

Norimberg 16. apríla (TASR) - Pracovníci v online doručovateľských službách v Nemecku odchádzajú zo zamestnania častejšie kvôli zlým platovým a pracovným podmienkam ako ostatní nekvalifikovaní pracovníci. V tomto odvetví je vo všeobecnosti vysoká fluktuácia, uviedol v stredu nemecký Inštitút pre výskum zamestnanosti (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Inštitút so sídlom v Norimbergu uskutočnil prieskum medzi 2370 zamestnancami v 11 dodávateľských službách založených na online aplikáciách a porovnávacou skupinou 1017 nekvalifikovaných pracovníkov zamestnaných v iných odvetviach. Respondentov sa pýtali na dôvody, prečo nastúpili do zamestnania a ako ho ukončili. Z prieskumu vyplynulo, že zamestnanci v doručovateľských službách vo väčšine prípadov zotrvali v práci menej ako rok. Viac ako polovica (59 %) osôb zamestnaných v tomto odvetví uviedla, že sa sama rozhodla ukončiť pracovný pomer. Naopak, medzi ostatnými pracovníkmi to bolo len 19 %.



Približne 44 % zamestnancov doručovateľských služieb uviedlo ako hlavný dôvod odchodu nízku mzdu a 41 % nepríjemné pracovné podmienky, zatiaľ čo medzi pracovníkmi v iných odvetviach tieto príčiny spomenulo 10 %, resp. 20 % respondentov.



Podľa štúdie sa v online doručovateľských službách častejšie vyskytuje aj prepúšťanie zo strany zamestnávateľa. „Zdá sa, že v online doručovateľských službách je vysoký tlak na výkon, ktorý pomerne často vedie k výpovediam,“ uviedol vedúci výskumného tímu Martin Friedrich, pričom poukázal na skutočnosť, že výkony zamestnancov sa dajú zaznamenávať v reálnom čase prostredníctvom smartfónov a kontrolovať pomocou algoritmov.