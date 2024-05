Zamestnanci v nemeckom stavebníctve dosiahli zvýšenie platov

Berlín 29. mája (TASR) - Odborový zväz nemeckého stavebníctva IG BAU sa dohodol so zamestnávateľmi na novej kolektívnej zmluve. Dohoda predpokladá, že na konci trojročného obdobia úplne zaniknú rozdiely medzi platmi na východe a západe krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V prvej fáze sa mesačné platy približne 930.000 zamestnancov v nemeckom stavebníctve zvýšia paušálne o 230 eur a k tomu o 1,2 % na západe a o 1,2 % na východe. V druhej etape sa počíta so zvýšením o 4,2 % na západe a o 5 % na východe s účinnosťou od 1. apríla budúceho roka. O rok neskôr by sa mali mzdy na východe úplne vyrovnať západnej úrovni. Odbory poukázali na trojročnú platnosť dohody, čo podľa nich zlepšuje možnosti plánovania v čase, keď situácia v oblasti objednávok zostáva napätá.



Dohode predchádzala séria výstražných štrajkov, ktoré zorganizovali odbory v rôznych častiach krajiny po tom, ako zamestnávatelia začiatkom mája odmietli návrh na zvýšenie miezd predložený v rámci arbitrážneho konania.