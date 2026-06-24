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Zamestnanci v rakúskom cestovnom ruchu stále nemajú kolektívnu zmluvu
Návrh zamestnávateľov z 29. mája zahŕňal zvýšenie platov o 3,4 % pre najnižšiu mzdovú skupinu a nárast minimálnych miezd krytých kolektívnou zmluvou v priemere o 3 %.
Autor TASR
Viedeň 24. júna (TASR) - Po niekoľkých týždňoch náročných vyjednávaní sa stále nepodarilo dohodnúť novú kolektívnu zmluvu pre približne 240.000 zamestnancov v rakúskom cestovnom ruchu. „Rokovania o kolektívnej zmluve na rok 2026 pre odvetvie hotelierstva a gastronómie sa skončili bez dosiahnutia dohody,“ oznámila v stredu Rakúska hospodárska komora (WKÖ), ktorá zastupuje zamestnávateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podniky teraz môžu na dobrovoľnej báze uplatňovať „konečnú ponuku“, ktorú odbory neprijali, dodala komora. Návrh zamestnávateľov z 29. mája zahŕňal zvýšenie platov o 3,4 % pre najnižšiu mzdovú skupinu a nárast minimálnych miezd krytých kolektívnou zmluvou v priemere o 3 %. Mzdové a platové tabuľky, ktoré platia od 1. mája 2025, zostávajú podľa komory naďalej záväzné.
„Táto ponuka je neúctivá voči už aj tak extrémne zaťaženému odvetviu,“ vyhlásil odborový zväz vida, ktorý zastupuje pracovníkov v službách. „Zamestnávateľov vyzývame, aby konečne predložili ponuku, o ktorej sa dá vyjednávať a ktorá zaručí kúpnu silu ľudí,“ zdôraznili odbory.
Podniky teraz môžu na dobrovoľnej báze uplatňovať „konečnú ponuku“, ktorú odbory neprijali, dodala komora. Návrh zamestnávateľov z 29. mája zahŕňal zvýšenie platov o 3,4 % pre najnižšiu mzdovú skupinu a nárast minimálnych miezd krytých kolektívnou zmluvou v priemere o 3 %. Mzdové a platové tabuľky, ktoré platia od 1. mája 2025, zostávajú podľa komory naďalej záväzné.
„Táto ponuka je neúctivá voči už aj tak extrémne zaťaženému odvetviu,“ vyhlásil odborový zväz vida, ktorý zastupuje pracovníkov v službách. „Zamestnávateľov vyzývame, aby konečne predložili ponuku, o ktorej sa dá vyjednávať a ktorá zaručí kúpnu silu ľudí,“ zdôraznili odbory.