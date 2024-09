Zamestnanci v SR často reagujú na hovory a emaily mimo pracovnej doby

Bratislava 1. septembra (TASR) - Zamestnanci na Slovensku často odpovedajú na pracovné hovory a emaily mimo pracovnej doby, a to najmä večer alebo cez víkend. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa však zhodujú, že v Zákonníku práce nie je stanovené právo na odpojenie sa od práce, ktoré platí napríklad vo Francúzsku, Španielsku a ďalších krajinách EÚ. Od pondelka (26. 8.) toto opatrenie platí aj v Austrálii, pričom umožňuje zamestnancom odmietnuť pokusy zamestnávateľov o nadviazanie kontaktu mimo ich pracovného času.



"V praxi sa stretávame s tým, že zamestnanci častokrát reagujú na emaily aj mimo štandardnej pracovnej doby ako napríklad večer alebo cez víkendy, ale to je v dôsledku ich rozhodnutia, nakoľko čoraz viac pracovníkov preferuje pružný pracovný čas, ktorý im poskytuje napríklad obľúbená forma práce z domu," uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová.



Doplnila, že práve práca z domu umožňuje zamestnancom väčšiu flexibilitu, keďže si môžu lepšie prispôsobiť pracovný deň svojim osobným potrebám. Na pracovné hovory a emaily mimo pracovnej doby podľa nej zamestnanci nemusia odpovedať, pokiaľ nemajú so zamestnávateľom dohodnuté nadčasy.



Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martina Nemethová spresnila, že zamestnanci na Slovensku vykonávajú pracovné povinnosti najmä počas pracovného času. Platia však podľa nej výnimky, keď musia ľudia pracovať aj počas svojho osobného voľna. Ide napríklad o pracovnú pohotovosť, keď v špecifických prípadoch musia zamestnanci pracovať aj mimo pracovnej zmeny nad určený týždenný pracovný čas. Druhou výnimkou sú nadčasy, ktoré môžu dostať zamestnanci od svojho zamestnávateľa príkazom.



Nemethová ozrejmila, že v prípade domáckej práce a telepráce si zamestnanec môže sám rozvrhnúť pracovný čas. "Zamestnanec, vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu, má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky, slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce," uzavrela.