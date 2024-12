Zamestnanci Volkswagenu vstúpia v pondelok do varovného štrajku

Berlín 1. decembra (TASR) - Zamestnanci Volkswagenu vstúpia v pondelok (2. 12.) vo všetkých závodoch v Nemecku do varovného štrajku. Oznámil to odborový zväz IG Metall. Znamená to prvé masové protesty v domácich závodoch Volkswagenu od roku 2018. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Automobilka zápasí s poklesom dopytu v Európe a rastúcou konkurenciou z Číny. Musí tak podľa vedenia pristúpiť k výraznému znižovaniu nákladov, ktorých súčasťou by malo byť zatváranie závodov a rušenie pracovných miest. Už začiatkom novembra šéf spoločnosti Oliver Blume upozornil, že automobilka musí výrazne zredukovať náklady práve v Nemecku, kde sú príliš vysoké. Ináč nevyrieši "desaťročia trvajúce štrukturálne problémy". Súčasťou plánovaného znižovania nákladov je aj plošné zníženie miezd o 10 %.



Zatiaľ posledný návrh IG Metall na zníženie nákladov vedenie Wolkswagenu v piatok (29. 11.) odmietlo. Ten zahrnoval odklad zvyšovania miezd výmenou za udržanie závodov a pracovných pozícií. Podľa vedenia však takýto návrh nerieši zlepšenie finančnej situácie automobilky z dlhodobého hľadiska.



Predstavitelia IG Metall následne oznámili, že v pondelok sa v nemeckých závodoch uskutoční varovný štrajk. Pôvodná dohoda o zákaze štrajkov medzi odbormi a vedením VW totiž vypršala v sobotu o polnoci.



Varovný štrajk predstavuje ďalšiu eskaláciu sporu medzi vedením VW a zamestnancami. "Ak to bude nevyhnutné, Volkswagen zažije najtvrdšie kolektívne vyjednávanie v histórii," povedal zástupca IG Metall Thorsten Gröger. Vedenie automobilky uviedlo, že sa aj naďalej spolieha na konštruktívny dialóg, v rámci ktorého by bolo možné nájsť udržateľné riešenie.