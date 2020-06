Zamestnanci výrobcu svetiel pre automobilky sa časti platov nevzdajú

Bánovce nad Bebravou/Trenčín 24. júna (TASR) - Nemecký výrobca svetiel pre automobilový priemysel Hella Slovakia Signal-Lighting prepustí z bánovskej a trenčianskej pobočky pôvodne avizovaný počet zamestnancov. Pracovníci sa totiž neplánujú vzdať časti svojich 13. a 14. platov v tomto obchodnom roku. Vyplýva to z výsledkov tajného hlasovania, ktoré organizovali v uplynulých dňoch tamojšie odbory.



Na tajnom hlasovaní sa zúčastnilo 61 percent pracovníkov z pobočiek v Bánovciach nad Bebravou a Trenčíne, ktorí odovzdali 1152 hlasov. Za záchranu 100 pracovných miest ohrozených hromadným prepúšťaním a v tej nadväznosti súhlas s 13. a 14. mzdou vo výške spolu 400 eur v hrubom pre každého zamestnanca hlasovalo 10,24 percenta pracovníkov. Za zachovanie 13. a 14. mzdy v pôvodnej forme s tým, že hromadné prepúšťanie bude firma realizovať v plnej miere, sa vyjadrilo 89,41 percenta ľudí.



"Hlasovanie sa uskutočnilo z nášho pohľadu úspešne. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 60 percent všetkých zamestnancov. Účasť bola do určitej miery poznačená aj pre stále pretrvávajúce absencie spôsobené práceneschopnosťou, starostlivosťou o člena rodiny alebo neprítomnosťou v práci z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, ktorú firma stále uplatňuje voči určitej časti zamestnancov," uviedol v stredu pre TASR predseda Základnej organizácie odborovej organizácie KOVO Hella Slovakia Michal Nirka.



Rozhodnutie pracovníkov vnímajú odbory podľa neho podobne ako samotní zamestnanci. "Názor zamestnancov, ktorí sa s nami oň podelili, je taký, že im chýbali garancie alebo istota toho, že keď sa vzdajú podstatnej časti 13. a 14. platu, zamestnávateľ nepristúpi k hromadnému prepúšťaniu v pôvodne ohlasovanom rozsahu alebo ešte aj väčšom," ozrejmil.



Predseda odborov spomenul, že zamestnávateľ deklaroval, že v prípade plánovaného poklesu na trhu svoj záväzok dodrží s tým, že pokiaľ nastanú nejaké nepredvídateľné a ešte väčšie turbulencie na trhu, tak bude musieť na to reagovať aj optimalizáciou počtu zamestnancov. "Zamestnanci sa obávali, že tento svoj záväzok nedodrží. Či už je za tým značná dávka nedôvery z ich strany alebo aj to, že nevedia, aký bude ďalší vývoj na trhu a môže dôjsť k väčšiemu prepadu. Základný rozhodovací faktor pre zamestnancov tak bola práve absencia dostačujúcich a relevantných garancií," uzavrel.



Producent svietidiel avizoval, že od júla plánuje prepustiť 337 zamestnancov, v prevádzke v Bánovciach nad Bebravou má prísť o prácu 247 ľudí, 90 z prevádzky v Trenčíne. Hromadné prepúšťanie odôvodnila firma "obrovským poklesom dopytu spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 a už existujúcou medzerou vo využívaní kapacít v niektorých slovenských závodoch". Dodávateľ pre automobilový priemysel zamestnáva v súčasnosti približne 1900 ľudí.