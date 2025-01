Zamestnanci vyslaní do zahraničia si môžu uplatniť bonus na dieťa

Bratislava 23. januára (TASR) - Zamestnanci, ktorí sú vyslaní na zahraničné pracovné cesty od slovenského zamestnávateľa, dostávajú tzv. náhrady za svoje výdavky, a tie nie sú považované za príjem zo zahraničia. Nevzťahuje sa preto na nich ani obmedzenie poberania daňového bonusu na dieťa pri zahraničných príjmoch, ktoré platí od tohto roka. Upozornilo na to Ministerstvo financií (MF) SR.



Rezort eviduje viacero podnetov od občanov, ktorí sa obracajú na MF alebo finančnú správu s otázkou ohľadom platnosti daňového bonusu pri príjmoch zo zahraničia. "Ministerstvo financií pripomína, že zamestnanci, ktorí sú vyslaní do zahraničia od slovenského zamestnávateľa, dostávajú od tohto zamestnávateľa náhrady za výdavky, ktoré majú v spojitosti s prácou v zahraničí a tieto výdavky nie sú evidované ako mzda alebo príjem zo zahraničia. To znamená, že v takomto prípade si daňový bonus zamestnanci môžu uplatniť," uviedol hovorca MF Pavol Kirinovič po stredajšom (22. 1.) rokovaní vlády.



Avizoval, že na vyjasnenie tejto situácie ministerstvo spolu s finančnou správou pripraví v najbližších dňoch metodické usmernenie, aby bolo jednoznačné, akým spôsobom si môžu ľudia daňový bonus uplatňovať.



Od začiatku tohto roka platí obmedzenie možnosti uplatnenia nároku na daňový bonus pri príjmoch zo zahraničia. "Nárok na daňový bonus môže uplatniť len daňovník, ktorého úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) alebo neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident)," priblížila finančná správa v zhrnutí zmien, ktoré od roku 2025 prináša vlani prijatý balík opatrení na konsolidáciu verejných financií.