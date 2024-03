Zamestnanci z IT považujú časovú flexibilitu za najviac motivujúcu

Bratislava 31. marca (TASR) - Za najviac motivujúci benefit považuje časovú flexibilitu 61 % zamestnancov v IT sektore. Pri hľadaní novej práce však najviac zaváži plat, a to u 85 % zamestnancov. Vyplýva to z ankety spoločnosti Mentor Partners, na ktorej sa zúčastnilo 625 ľudí pracujúcich v IT.



"Potreby zamestnancov sa budú v čase meniť. Možno nie rovnako turbulentne, ako sa zmenili za posledné tri roky, ale budú. Už teraz mnohé, najmä zahraničné firmy testujú efektivitu a výkon zamestnancov počas štvordňového pracovného týždňa či skráteného pracovného času z osem na šesť hodín," uviedla spoločnosť.



Ako najviac motivujúce benefity vidia zamestnanci aj 13. plat (64 %) a sick days (43 %). Parkovanie v mieste pracoviska veľmi motivuje 31 % respondentov. Rebríček uzatvára príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorý motivuje 27 % opýtaných.



"Demotivácia v práci môže mať vážne dôsledky nielen pre osobnú spokojnosť, ale aj pre výkon celého tímu a v konečnom dôsledku aj pre výsledky spoločnosti," dodala spoločnosť s tým, že najväčším demotivátorom je platová stagnácia (65 %). Za ňou nasleduje nevhodný spôsob riadenia projektu (64 %) a prvú trojicu uzatvára nevhodný spôsob riadenia tímu (58 %).



Najčastejším dôvodom na odchod je podľa prieskumu nevyhovujúci štýl manažmentu (36 %). Tesne na druhom mieste medzi dôvodmi zmeny práce je platová stagnácia (34 %). "Manažment hrá veľkú rolu vo frustrácii a demotivácii IT špecialistov, čo môže viesť až k úplnému odchodu," uzavrela spoločnosť.