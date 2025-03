Zamestnanci zariadení sociálnych služieb protestovali pre nízke platy

Bratislava 13. marca (TASR) - Zamestnanci zariadení sociálnych služieb vo štvrtok v Bratislave protestovali pre nespokojnosť s ich platovým ohodnotením či pracovnými podmienkami. Vyzývajú na podpis kolektívnej zmluvy, ktorú Združenie miest a obcí Slovenska a Samosprávne kraje Slovenska odmietajú podpísať pre nedostatok financií. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedol predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) Anton Szalay.



"Požadujeme, aby sme za činnosť, ktorú robíme v zariadeniach sociálnych služieb, mali dôstojné platy a podpísala sa kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Taktiež, aby sa vytvorili zariadenia pre klientov, ktorí sú agresívni, s ktorými treba pracovať trochu inak, ako pracujeme v zariadeniach sociálnych služieb," priblížila vo vyhlásení členka výkonného výboru pre zariadenia sociálnych služieb Renáta Biksadská. Upozornila aj na ukončenie stabilizačných príspevkov a poukázala na možnosť odlevu zamestnancov.



Ako priblížil Szalay, pracovníci sociálnych služieb môžu nepodpísaním kolektívnej zmluvy prísť o 800-eurovú odmenu, ktorá by mala byť vyplatená zamestnancom vo verejnej službe. Medzi benefity takisto podľa jeho slov patrí valorizácia tabuliek o päť percent od 1. januára 2026 a ďalšie. Podotkol, že do rokovania o podpise kolektívnej zmluvy zainteresovali aj Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Z tlačového odboru MPSVR pre TASR reagovali, že v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami pripravujú reformu financovania sociálnych služieb. "Zamestnávateľmi v oblasti sociálnych služieb sú mestá, obce alebo neverejní poskytovatelia a v ich kompetencii sú aj platy zamestnancov," doplnili.



Na proteste sa podľa predsedu SOZ ZaSS zúčastnilo okolo 400 nespokojných zamestnancov. Ústredným mottom protestu bolo "Naše ruky sú plné práce, naše vrecká prázdne".