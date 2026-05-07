Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
< sekcia Ekonomika

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb sa nerozšíria o logopéda

.
Na archívnej snímke z 19. júna 2020 interiér Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý predložili poslanci opozičnej SaS Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič, Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Medzi odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb sa nedoplní profesia logopéd. Návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý predložili poslanci opozičnej SaS Martina Bajo Holečková a Marián Viskupič, Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.

V praxi sa podľa predkladateľov ukazuje, že značná časť klientov sociálnych služieb trpí rôznymi formami narušenej komunikačnej schopnosti, a to v dôsledku vývinových porúch, zdravotného postihnutia, neurologických ochorení, porúch sluchu alebo následkov úrazov. Napriek tomu nie je logopedická starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb systémovo zabezpečená, čo vedie k jej nedostatočnej dostupnosti a prerušovaniu kontinuity odbornej intervencie.

„Cieľom predkladaného návrhu je doplniť odbornú profesiu logopéd medzi odborných zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, najmä v zariadeniach poskytujúcich odkázanostné sociálne služby a sociálnu rehabilitáciu. Potreba tohto zaradenia vychádza zo skutočnosti, že komunikačné schopnosti predstavujú základný predpoklad pre dôstojný život, sociálne začlenenie, sebavyjadrenie a uplatňovanie práv prijímateľov sociálnych služieb,“ vysvetlili opoziční poslanci.
.

Neprehliadnite

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje

KOMENTÁR J. ŠMIHULU: Kabinet Friedricha Merza vládne jeden rok

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?