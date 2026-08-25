Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
< sekcia Ekonomika

Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ak zamestnanec v tento deň nechce vykonávať prácu, môže požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky rovnako ako v iný bežný pracovný deň.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. augusta (TASR) - Podobne ako 8. máj ani 15. september, na ktorý pripadá sviatok Sedembolestnej Panny Márie, nebude v roku 2026 dňom pracovného pokoja. V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja, informovala Inšpekcia práce (IP) SR na sociálnej sieti.

Keďže tento deň naďalej zostáva sviatkom, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a jeho mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.

V rámci konsolidácie verejných financií vstúpila v novembri 2025 do platnosti legislatíva, ktorá upravuje postavenie štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Na základe týchto zmien nie je 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. september v roku 2026 dňom pracovného pokoja.

Ak sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, zamestnancovi bude patriť za hodinu práce hodina plateného náhradného voľna. V takomto prípade mu mzdové zvýhodnenie nebude patriť, upozornila IP.

Ak zamestnanec v tento deň nechce vykonávať prácu, môže požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky rovnako ako v iný bežný pracovný deň.

.

Neprehliadnite

Premiér: Vláda pripravuje zrušenie transakčnej dane od budúceho roka

TÝŽDENNÍK: Dobrá správa

Loptu, ktorou dal Maradona gól Božou rukou, vydražili za 3,35 mil. USD

KLONGA: Aj úraz, ktorý sa javí ako banálny, môže neskôr spôsobiť smrť