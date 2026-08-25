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Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok
Ak zamestnanec v tento deň nechce vykonávať prácu, môže požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky rovnako ako v iný bežný pracovný deň.
Autor TASR
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Bratislava 25. augusta (TASR) - Podobne ako 8. máj ani 15. september, na ktorý pripadá sviatok Sedembolestnej Panny Márie, nebude v roku 2026 dňom pracovného pokoja. V tento deň môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi prácu bez obmedzení vzťahujúcich sa na prácu v dňoch pracovného pokoja, informovala Inšpekcia práce (IP) SR na sociálnej sieti.
Keďže tento deň naďalej zostáva sviatkom, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a jeho mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.
V rámci konsolidácie verejných financií vstúpila v novembri 2025 do platnosti legislatíva, ktorá upravuje postavenie štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Na základe týchto zmien nie je 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. september v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
Ak sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, zamestnancovi bude patriť za hodinu práce hodina plateného náhradného voľna. V takomto prípade mu mzdové zvýhodnenie nebude patriť, upozornila IP.
Ak zamestnanec v tento deň nechce vykonávať prácu, môže požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky rovnako ako v iný bežný pracovný deň.
Keďže tento deň naďalej zostáva sviatkom, patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a jeho mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku.
V rámci konsolidácie verejných financií vstúpila v novembri 2025 do platnosti legislatíva, ktorá upravuje postavenie štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Na základe týchto zmien nie je 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. september v roku 2026 dňom pracovného pokoja.
Ak sa však zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, zamestnancovi bude patriť za hodinu práce hodina plateného náhradného voľna. V takomto prípade mu mzdové zvýhodnenie nebude patriť, upozornila IP.
Ak zamestnanec v tento deň nechce vykonávať prácu, môže požiadať zamestnávateľa o čerpanie dovolenky rovnako ako v iný bežný pracovný deň.