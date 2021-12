Zamestnancom košického dopravného podniku stúpnu koncoročné odmeny

Košice 7. decembra (TASR) - Zástupcovia odborov sa s vedením mesta a Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) dohodli na zvýšení mzdových prostriedkov z pôvodnej paušálnej ročnej odmeny vo výške 150 eur. Zamestnanci, ktorí splnia všetky podmienky, dostanú odmenu vo výške okolo 500 eur v hrubom. V medziročnom porovnaní vzrástla výsledná suma koncoročnej odmeny o 200 eur. Informuje o tom košický magistrát na svojej webovej stránke.



Náklady na koncoročné odmeny v DPMK tak dosiahnu viac ako 664.000 eur. Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák má na základe návrhu riaditeľov jednotlivých úsekov predložiť Predstavenstvu DPMK zoznam ďalších zamestnancov, ktorí si rozdelia takmer 11.000 eur za plnenie mimoriadnych úloh v tomto roku. Do polovice februára budúceho roka má tiež predložiť nový návrh hodnotenia zamestnancov.



Predseda základnej odborovej organizácie vodičov pri DPMK Ivan Horváth považuje zvýšenie odmien za ústretový krok. Pripomenul, že v novembri požiadali primátora Jaroslava Polačeka a predsedu predstavenstva DPMK Marcela Čopa, či by bolo možné vyplatiť vyššie odmeny ako umožňuje kolektívna zmluva. „Pre ochorenie COVID-19 sa na mzdách podarilo DPMK ušetriť významné finančné zdroj,“ povedal s tým, že väčšina zamestnancov počas druhej aj tretej vlny pandémie pracovala v plnom režime.



„Teraz sme v spolupráci s odborármi našli také riešenie, ktorým odmeníme všetkých tých, ktorí sa počas roka starali o bezpečnú jazdu Košičanov v MHD,“ povedal primátor. Vodičom poďakoval za ich každodenné nasadenie nielen počas pandémie, ale aj počas návštevy pápeža Františka, mnohých výluk či počas zastupovania svojich práceneschopných kolegov, keď museli absolvovať viaceré mimoriadne zmeny.



Ako uviedol Padyšák, dopravcovia na celom Slovensku trpia veľkým nedostatkom vodičov, pričom výnimkou nie sú ani dopravné podniky na východe. „Som rád, že sa aj v tejto neľahkej situácii podarilo nájsť finančné prostriedky na koncoročné odmeny,“ povedal s tým, že nielen vodiči, ale aj ďalší zamestnanci si ich za svoje pracovné nasadenie za náročný pandemický rok zaslúžia.



Priemerná mzda v DPMK za minulý rok predstavovala 1233 eur v hrubom, a to vrátane v priemere 120 hodín nadčasov u každého vodiča. DPMK aktuálne zamestnáva 1045 ľudí.