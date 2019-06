Zamestnancom ŽSR porastú mzdy, vedenie sa dohodlo s odbormi

Nové mzdové tarify, ktoré vstúpia do platnosti spoločne s plošným nárastom miezd dohodnutým v dodatku ku kolektívnej zmluve, znamenajú zmenu tarifných tried pre približne 7000 zamestnancov ŽSR.

Bratislava 28. júna (TASR) – Zamestnancom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) od 1. júla tohto roka mzdy plošne porastú o 50 eur. Od 1. januára 2020 zároveň dôjde k zvýšeniu o ďalších 40 eur. Vyplýva to z dodatku ku Kolektívnej zmluve 2019 - 2020, ktorú vo štvrtok (27. 6.) podpísal generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč a podpredsedníčka Odborového združenia železničiarov (OZŽ) Darina Fabuľová, ktorá bola hlavným kolektívnym vyjednávačom za odbory.



"Oceňujem korektný priebeh rokovaní s odborármi napriek tomu, že trvali niekoľko mesiacov. Chcem oceniť dosiahnutý výsledok a to, že sme sa zhodli aj na nových mzdových tarifách," poznamenal Tkáč s tým, že odbory si ako sociálneho partnera váži.



Ako uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč, nové mzdové tarify, ktoré vstúpia do platnosti spoločne s plošným nárastom miezd dohodnutým v dodatku ku kolektívnej zmluve, znamenajú zmenu tarifných tried pre približne 7000 zamestnancov ŽSR z celkového počtu 13.600. V absolútnej väčšine prípadov pritom podľa jeho slov dochádza spolu so zmenou tarifnej triedy aj k zvýšeniu mzdy.



"Práve preto, že sa riešil aj prechod na nový systém tarifných tried, kolektívne vyjednávanie bolo náročné. Uzavrelo sa však k spokojnosti oboch strán. V rámci možností zamestnávateľa sme sa dohodli na náraste, kedy si všetci zamestnanci polepšia počas platnosti kolektívnej zmluvy o 90 eur," skonštatovala Fabuľová. Ako dodala, pri tých zamestnancoch, ktorí sa posúvajú v tarifných triedach, je nárast ešte väčší.



Tkáč súčasne podotkol, že predpokladaná priemerná mzda zamestnanca ŽSR za rok 2019 dosiahne 1155 eur, čo je viac ako priemer v národnom hospodárstve. "To si však vyžiada 27 miliónov eur navyše. Náklady ŽSR rastú rýchlejšie ako výnosy. Úlohou manažmentu preto je postupne zvyšovať automatizáciu riadenia dopravy a zefektívňovať procesy," zdôraznil generálny riaditeľ ŽSR.