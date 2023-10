Zamestnancov motivuje, ak môžu ovplyvniť svoje pracovné prostredie

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ak zamestnanci môžu ovplyvniť, ako bude ich pracovný priestor vyzerať, motivuje ich to na návrat do kancelárie. Zhodli sa na tom víťazi súťaže o najinšpiratívnejšiu kanceláriu Office roka na rovnomennej konferencii. Za realitno-poradenskú spoločnosť CBRE Slovensko, ktorá súťaž i konferenciu organizuje, o tom informovala Monika Milanová.



"Výskumy i prax ukazujú, že ak má človek možnosť ovplyvniť zmeny a to, ako jeho pracovný priestor vyzerá, cíti sa v ňom lepšie, je spokojnejší a podstatne výkonnejší," uviedol Peter Gróf z CBRE Slovensko. Ako doplnil, zo skúseností ocenených firiem vyplýva, že k zmene musia prispieť všetci od manažérov až po nováčikov.



Pri motivácii zamestnancov niektoré firmy napríklad vytvorili pracovné skupiny zo zástupcov zamestnancov a nechali ich pomenovať zasadačky a priestory či zohľadnili ich potreby pri tvorbe dizajnu a dispozície kancelárie. V inej firme si zamestnanci mohli vybrať napríklad značku kávy alebo vhodný nábytok. "Absolútne zásadné je zachovanie sociálnych a pracovných väzieb. Priestory slúžia aj na vytváranie vzťahov a stmeľovanie kolektívu. Na konferencii viackrát zaznelo, že tie najlepšie kancelárie majú domácku atmosféru, klubový až obývačkový charakter," priblížil poznatky z konferencie Gróf.



Jednou z tém konferencie bolo aj to, ako môžu o kvalifikovaných ľudí súperiť na trhu práce štátne inštitúcie s komerčným prostredím. Aj tu je podľa zúčastnených kľúčové pracovné prostredie. "Dôležité je zapojiť zamestnancov do vytvárania pracovného prostredia a v čo možno najväčšej miere reagovať na ich pripomienky a požiadavky," pripomenul výkonný riaditeľ z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlak.



Podľa záverov z konferencie na zamestnancov môže nepriaznivo vplývať aj nesprávne osvetlenie, zlá akustika či kvalita vnútorného ovzdušia, ktoré môžu produktivitu znížiť až o 15 %.