Zamestnancov na COVID-19 v piatok otestujú aj Slovenské elektrárne

Bratislava 29. októbra (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) sa pridali k firmám, ktoré budú v rámci celoštátnej akcie testovať svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19. Firma dostala od Ministerstva obrany SR súhlas otestovať formou antigénových testov zamestnancov vo svojej réžii v piatok (30. 10.) a následne opäť ďalší piatok (6. 11.), uviedla vo štvrtok hovorkyňa SE Oľga Baková.



„Celkovo chceme otestovať vyše 4300 zamestnancov na určených lokalitách. Intenzívne pracujeme na príprave testovania, máme dohodnuté potrebné kapacity, lekárov, zdravotné sestry, medikov so skúsenosťami, ktorí budú toto testovanie fyzicky realizovať,“ uviedla Baková.



Elektrárne chcú pomôcť zamestnancom, ktorí tak nebudú musieť absolvovať testovanie v mieste svojho bydliska, no zároveň získajú prehľad o počte pozitívne testovaných, ktorí nebudú môcť v nasledujúcom týždni nastúpiť na pracovisko. „Cieľom je zabezpečiť spoľahlivosť a plynulosť výroby a dodávok elektriny,“ dodala Baková.



Slovenské elektrárne intenzívne pracujú na pláne plošného testovania svojich zamestnancov na COVID-19 už niekoľko týždňov. Súčasťou tohto plánu je nákup antigénových testov aj s prístrojmi na vyhodnocovanie výsledkov, zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečného vykonania testovania a zdravotníckeho personálu. Testovanie by chceli zabezpečiť v pravidelných intervaloch až do zlepšenia epidemickej situácie.