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Zamestnanecká rada Volkswagenu nemá žiadne čísla k rušeniu počtu miest
Vedenie skupiny Volkswagen údajne plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch.
Autor TASR
Wolfsburg 29. júna (TASR) - Zamestnanecká rada spoločnosti Volkswagen stále nedostala žiadne konkrétne čísla týkajúce sa možného ďalšieho znižovania počtu zamestnancov. Predstavenstvo koncernu zaslalo zástupcom zamestnancov rozsiahly balík odpovedí na predtým položené otázky, uviedla rada vo vyhlásení zverejnenom na intranete spoločnosti.
Konkrétne ciele týkajúce sa znižovania počtu pracovných miest v odpovediach neboli spomenuté, hoci možné dôsledky týkajúce sa počtu zamestnancov boli, samozrejme, súčasťou týchto otázok, uvádza sa v stanovisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vedenie skupiny Volkswagen údajne plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Informáciu priniesol minulý týždeň ekonomický mesačník Manager Magazin, ktorý citoval zdroje z automobilky. Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.
Konkrétne ciele týkajúce sa znižovania počtu pracovných miest v odpovediach neboli spomenuté, hoci možné dôsledky týkajúce sa počtu zamestnancov boli, samozrejme, súčasťou týchto otázok, uvádza sa v stanovisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vedenie skupiny Volkswagen údajne plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť až 100.000 pracovných miest. Súčasťou výraznej redukcie nákladov je ukončenie výroby v štyroch nemeckých závodoch. Informáciu priniesol minulý týždeň ekonomický mesačník Manager Magazin, ktorý citoval zdroje z automobilky. Nové plány podstatne presahujú pôvodne dohodnutú redukciu 50.000 pracovných miest do roku 2030. Navyše, v roku 2024 firma podpísala s odborármi dohodu, ktorá vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030.
V roku 2025 zamestnávala spoločnosť Volkswagen Group celosvetovo vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v nemeckých závodoch.