Zamestnanosť aj mzdy v marci medziročne rástli

Bratislava 12. mája (TASR) - Nominálne mesačné mzdy v marci medziročne vzrástli vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný v odvetviach najviac zasiahnutých koronakrízou v predošlých dvoch rokoch, a to najmä v ubytovaní o 7,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,8 %.



Zamestnanosť sa medziročne zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, v doprave a skladovaní o tri percentá, maloobchode o 2,6 % či v predaji a oprave motorových vozidiel o dve percentá. Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel o 0,7 % a súčasne veľkoobchod o 0,8 %.



Priemerná nominálna mesačná mzda v marci v medziročnom porovnaní vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných činnostiach. Najvýraznejšie vzrástli mzdy v ubytovaní, a to o 27,2 % na 903 eur. Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 15,5 % na 1252 eur, v maloobchode o 13,7 % na 937 eur, vo veľkoobchode o 13 % na 1327 eur a v stavebníctve o 10,1 % na 869 eur.



Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 % na 2472 eur. V priemysle, v ktorom je zamestnaných najviac osôb, mzdy vzrástli o 9,8 %.



Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien reálne mzdy stúpli len v štyroch z desiatich sledovaných odvetví. Rast reálnej mzdy zaznamenali tri odvetvia vnútorného obchodu, a ubytovanie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %.