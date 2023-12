Zamestnanosť aj mzdy v USA v novembri vzrástli, nezamestnanosť klesla

Washington 9. decembra (TASR) - Ekonomika USA vytvorila v novembri 2023 viac nových pracovných miest, ako sa očakávalo, a miera nezamestnanosti klesla. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ portálu marketwatch a CNBC.



Americké ministerstvo práce uviedlo, že ekonomika USA bez poľnohospodárskeho sektora vytvorila v novembri 199.000 pracovných miest. To je viac ako 150.000 v októbri. Tento výsledok odráža aj návrat robotníkov v automobilkách a hercov do práce po skončení štrajkov odborových zväzov UAW a SAG-AFTRA. Ekonómovia pritom počítali s menším prírastkom nových zamestnancov, a to 180.000.



K nárastu pracovných miest došlo v zdravotníctve a vládnych úradoch. Zamestnanosť sa zvýšila aj vo výrobe, ale v maloobchode klesla.



Rast zamestnanosti však zostal v novembri pod priemerným mesačným prírastkom 240.000 nových miesta za uplynulých 12 mesiacov, už druhý mesiac po sebe, čo signalizuje spomalenie trhu práce. Na druhej strane, tvorba nových pracovných miest stále prevyšuje 70.000 až 100.000 mesačne potrebných na prispôsobenie sa nárastu populácie v produktívnom veku.



Ministerstvo uviedlo tiež, že miera nezamestnanosti v novembri klesla na 3,7 % z októbrových 3,9 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od júla. Ekonómovia pritom očakávali, že zostane na októbrovej úrovni 3,9 %, ktorá bola najvyššia od januára 2022.



Priemerný hodinový zárobok vzrástol v novembri 2023 medzimesačne o 0,4 % po zvýšení 0,2 % v októbri, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 0,3 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil o 4 %.