Zamestnanosť na prelome leta a jesene prestala rásť, klesla o 0,2 %

Bratislava 4. decembra (TASR) - Na slovenskom trhu práce pracovalo podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v treťom štvrťroku tohto roka takmer 2,611 milióna osôb. Počet pracujúcich sa tak medziročne mierne znížil o 5100 osôb a zamestnanosť klesla o 0,2 %. Medzikvartálne a po sezónnom očistení sa celková zamestnanosť znížila o 0,4 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Prírastok počtu pracujúcich zaznamenala síce väčšina, a to 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky, napriek tomu zamestnanosť v SR klesla. Kontinuálny pokles pracujúcich vo výrobných odvetviach, ovplyvnený úbytkom pracujúcich najmä v priemysle, totiž prevýšil rast zamestnanosti v službách," vysvetlili štatistici. Kým v službách pribudlo vyše 15.000 pracujúcich, vo výrobných odvetviach ich počet klesol o takmer 21.000, pričom v priemysle ubudlo dokonca 23.200 pracovníkov.



Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich počas 3. štvrťroku medziročne klesol v polovici z ôsmich krajov. Najviac sa znížil v Košickom kraji o 11.000 osôb, čo predstavovalo pokles o 2,5 %. V Prešovskom kraji zostal stav zamestnanosti rovnaký ako pred rokom. Naopak, vo väčšej miere pribudlo pracujúcich len v Nitrianskom kraji o 7800 a v Žilinskom kraji o takmer 5000 osôb.



Za prácou do zahraničia vycestovalo v 3. kvartáli vyše 114.000 občanov Slovenska, čo bolo medziročne o 8 % menej. Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.



Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (takmer 30.000), Košického kraja (vyše 20.000) a zo Žilinského kraja (vyše 18.000). "Medziročný nárast bol zaznamenaný v Košickom kraji o 28,3 % a v Prešovskom kraji o 18 %. V ostatných šiestich regiónoch Slovenska počet pracujúcich v zahraničí klesal," doplnil ŠÚ SR.



V súhrne za prvých deväť mesiacov roka stúpol počet pracujúcich o 0,1 % na takmer 2,6 milióna osôb. Z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa ich počet zvýšil v 11. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška najviac pracujúcich pribudlo vo veľkoobchode a maloobchode (takmer 18.000), finančných a poisťovacích činnostiach (vyše 13.000) a v zdravotníctve (takmer 13.000).