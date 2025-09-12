< sekcia Ekonomika
Zamestnanosť sa v júli 2025 najviac zvýšila v ubytovaní
Zamestnanosť v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do júla) medziročne poklesla v šiestich z desiatich odvetví, tempo poklesu dosiahlo najviac 2,4 % v doprave so skladovaním.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Zamestnanosť v júli 2025 bola medziročne vyššia v piatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, najviac sa zvýšila v ubytovaní o 4 % a v stavebníctve o 2 %. Nižší počet zamestnaných osôb ako pred rokom evidovalo päť odvetví, najvýraznejší úbytok o viac ako 1,5 % nastal v doprave vrátane skladovania, vo veľkoobchode a tiež v priemysle. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zamestnanosť v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do júla) medziročne poklesla v šiestich z desiatich odvetví, tempo poklesu dosiahlo najviac 2,4 % v doprave so skladovaním. Naopak, medziročne viac zamestnancov pracovalo najmä v ubytovaní (o 2,7 %) a tiež v maloobchode, ako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami, taktiež vo vybraných trhových službách (rast do 0,7 %).
