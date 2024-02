Zamestnanosť sa vlani medziročne zvýšila v 4 z 10 odvetví

Bratislava 12. februára (TASR) - V súhrne za celý rok 2023 sa zamestnanosť zvýšila v 4 z 10 sledovaných odvetví. Počet zamestnancov v priemysle klesal piaty rok po sebe, pokles v roku 2023 bol druhý najnižší. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najviac zamestnancov pribudlo v informáciách a komunikácii, a to 2 %, a najväčší pokles bol zaznamenaný vo veľkoobchode o 2,8 %. V priemysle, najväčšom zamestnávateľskom odvetví, klesla zamestnanosť najmenej, a to o 0,6 %. Väčšina odvetví tak evidovala pokles zamestnanosti aj napriek tomu, že reálne zárobky rástli vo väčšine z nich.



Mzdy rástli rýchlejšie ako inflácia v šiestich sektoroch. Priemerná nominálna mesačná mzda sa v decembri medziročne zvýšila vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach.



"Najvýraznejší rast evidovali podniky reštaurácií a pohostinstiev o 15,1 %, najnižší o 7 % v stavebníctve a tiež doprave a skladovaní. Po očistení o infláciu mzdy vo všetkých 10 odvetviach dosiahli aj reálny rast, a to od 1 % v doprave a skladovaní do 8,7 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev," priblížili štatistici.



Vo všetkých sledovaných odvetviach sa v súhrne za celý rok 2023 zvýšila aj nominálna mesačná mzda. Najviac vzrástla v odvetviach s nižšími mzdami. Ide o činnosti reštaurácií a pohostinstiev (14,4 %) a ubytovanie (13,8 %). Dvojciferným tempom sa zvýšila mzda napríklad aj v stavebníctve na hodnotu 1025 eur, maloobchode na 1086 eur či vo vybraných trhových službách na 1395 eur.



Najpomalšie rástli platy v odvetví s najvyššími mzdami, a to v informáciách a komunikácii. Tempo ich medziročného rastu bolo 7,2 % a úroveň priemerného zárobku dosiahla 2449 eur.



Reálna mzda vzrástla v 6 z 10 sledovaných odvetví. Jej rast sa pohyboval od 0,6 % vo veľkoobchode do 3,5 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Reálne nižšie mzdy do 3 % boli evidované v sektore informácií a komunikácie, v doprave a skladovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel a priemysle.











asl von