Zamestnanosť sa vo 4. štvrťroku 2025 medziročne znížila o 0,2 %
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Celková zamestnanosť vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla 2,434 milióna osôb a medziročne sa znížila o 0,2 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných osôb medziročne klesol o 0,1 % a medzikvartálne v porovnaní s 3. štvrťrokom 2025 vzrástol o 0,1 %.
