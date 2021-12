Zamestnanosť v 3. kvartáli vrástla, mierne však poklesla v priemysle

Bratislava 3. decembra (TASR) - Zamestnanosť v 3. kvartáli vzrástla prvýkrát v tomto roku, pracujúcich mierne pribudlo. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR ma základe dát z výberového zisťovania pracovných síl. Mierne však medziročne poklesla zamestnanosť v dvoch najdôležitejších odvetviach - priemysle a obchode.



"Dlhodobo pandémiou najpostihnutejšie odvetvia so stabilne najväčším, viac ako 10-percentným poklesom zamestnanosti, sú naďalej ubytovacie a stravovacie služby ako aj umenie, zábava a rekreácia," poznamenali štatistici.



Ako vyčíslil úrad, zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,1 %, počet pracujúcich stúpol skoro na 2,6 milióna ľudí. "Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 1,1 % a dosiahla 2.579.300 osôb," vyčíslili štatistici. Miera zamestnanosti sa zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na 75,5 %.



V priemysle poklesla zamestnanosť o 0,2 %, avšak je to v tomto odvetví najlepší štvrťročný výsledok v tomto roku. V odvetví stavebníctva počet pracujúcich vzrástol o 4,7 %. V službách pracovalo o 0,5 % ľudí menej než pred rokom, tiež sa však situácia oproti predošlým dvom štvrťrokom zlepšila. Vo veľkoobchode a maloobchode zaznamenali štatistici mierny medziročný úbytok o 0,6 %.



Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku medzi mladými do 25 rokov, ich počet sa znížil o 5,9 %. O 4,1 % klesla zamestnanosť aj u osôb vo veku od 25 do 34 rokov.



Čo sa týka regionálneho vývoja, v Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji medziročne počet pracujúcich mierne klesol. Najvýraznejší pokles bol v Banskobystrickom kraji - o 2,6 %. Vo zvyšných štyroch regiónoch počet pracujúcich vzrástol, najvýznamnejšie v Prešovskom kraji - o 2,8 %.



"Najnižšia miera zamestnanosti na úrovni 68,8 % bola v Košickom kraji, naopak, najvyššia v Bratislavskom kraji na úrovni 83,6 %," poznamenali štatistici.



Do zahraničia za prácou odchádzalo v 3. kvartáli zhruba 118.000 ľudí, medziročne sa ich počet nepatrne zvýšil o 0,1 %. Pracovali najmä v stavebníctve (40.100 ľudí), priemysle (24.500) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (18.100). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku (29.400), Rakúsku (28.200) a v Česku (22.500). Najviac ich pochádzalo z Prešovského kraja (30.900).



V priemere za deväť mesiacov roka klesla celková zamestnanosť o 2,1 % na 2.542.800 osôb. Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli zaznamenané v ubytovacích a stravovacích službách.