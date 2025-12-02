< sekcia Ekonomika
Zamestnanosť v 3. štvrťroku medziročne klesla o 12.000 osôb
Nižší počet pracovníkov preukázalo desať z 18 sledovaných odvetví ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Počet pracujúcich na Slovensku v 3. štvrťroku 2025 dosiahol 2,605 milióna osôb. Zamestnanosť tak podľa výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) medziročne klesla o 12.000 osôb alebo o 0,5 %. Oproti 2. štvrťroku 2025 po sezónnom očistení klesla zamestnanosť o 0,1 % na 2,608 milióna pracujúcich. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižší počet pracovníkov preukázalo desať z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Najvýraznejší medziročný úbytok o vyše 9000 osôb (o 3,4 %) zaznamenalo stavebníctvo, v ktorom sa pokles opakoval už štvrtý kvartál za sebou. V službách najviac pracujúcich - 8500 osôb (4 %) ubudlo vo vzdelávaní a takýto väčší úbytok bezmála 9000 ľudí nastal už v 2. štvrťroku 2025.
Vysoké úbytky nad 6000 ľudí pocítili dve najväčšie zamestnávateľské odvetvia - priemysel a obchod. Z nich vyšší pokles zachytil priemysel, stále však zamestnáva každého štvrtého pracujúceho človeka a obchod každého ôsmeho. Relatívne najviac (11 %) zamestnaných opustilo najmenšie zamestnávateľské odvetvie - činnosti v oblasti nehnuteľností, v ktorom pracovalo 18.400 osôb.
Dve odvetvia s malým podielom na celkovej zamestnanosti (4,5 %) zaznamenali najvyššie medziročné nárasty počtu pracujúcich v absolútnej hodnote, ako aj v relatívnom percentuálnom vyjadrení. V poľnohospodárstve pribudlo 12.000 osôb (prírastok o 21,6 %) a v administratívnych službách 8400 osôb (prírastok o 19,5 %).
Z regionálneho hľadiska bol počet pracujúcich v 3. štvrťroku 2025 medziročne nižší v šiestich z ôsmich krajov SR. Najvýraznejšiemu úbytku pracovnej sily čelil Nitriansky kraj (o 6600 osôb), v ktorom pokles pretrvával už šiesty štvrťrok po sebe. Za ním nasledoval Bratislavský kraj s poklesom o takmer 6000 osôb. Najmenšiemu poklesu čelil Trenčiansky kraj (o 500 osôb). Prírastok počtu pracujúcich zaznamenali Trnavský (o 7000 osôb) a Žilinský kraj (o 2400 osôb).
Za prvých deväť mesiacov roku 2025 dosiahol počet pracujúcich v SR v súhrne 2,6 milióna osôb a zamestnanosť medziročne klesla o 0,3 %. Túto zmenu vyvolal na jednej strane pokles počtu pracujúcich vo výrobných odvetviach o 9500 osôb (o 1 %) a na druhej strane malý prírastok počtu pracujúcich v službách o 2600 osôb (o 0,2 %). Z celkovo 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v deviatich počet pracujúcich medziročne znížil.
