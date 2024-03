Zamestnanosť v 4. kvartáli vzrástla o 0,7 %, najviac za päť štvrťrokov

Bratislava 4. marca (TASR) - Zamestnanosť na Slovensku v 4. štvrťroku vlaňajška medziročne vzrástla o 0,7 %, čo bola najvyššia hodnota za päť kvartálov. Počet pracujúcich v SR prekročil 2,64 milióna osôb. Miera zamestnanosti sa medziročne zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 78,3 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Celkovo v 4. štvrťroku 2023 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zamestnanosť medziročne vzrástla v 8, v službách pribudlo viac ako 9000 a vo výrobných odvetviach 8000 osôb," vyčíslili štatistici.



Naďalej viac ľudí, takmer 63 % zo všetkých pracujúcich v SR, pracovalo v službách. V 4. kvartáli to predstavovalo vyše 1,654 milióna osôb, medziročne ich počet vrástol o 0,6 %. Priaznivý vývoj zamestnanosti v službách najviac ovplyvnil prírastok o vyše 23 % v ubytovacích a stravovacích službách, čo predstavovalo nárast o 21.000 pracujúcich osôb.



Spomedzi výrobných odvetví sa počet pracujúcich podľa štatistikov navýšil len v stavebníctve, a to o 6,1 % alebo takmer 16.000, čo predstavovalo druhý najvyšší medziročný nárast počtu pracujúcich zo všetkých odvetví. V priemysle, najväčšom odvetví ekonomiky, pretrvával naopak dlhodobý pokles zamestnanosti. "V súhrne v posledných troch mesiacoch roka 2023 v ňom pracovalo takmer 650.000 osôb, čo bol medziročný pokles o 1,1 % alebo 6900 osôb. Aktuálny počet pracujúcich bol až o 71.000 osôb nižší ako na konci roka 2021," priblížil ŠÚ SR.



Podľa vekového zloženia zaznamenal trh práce koncom minulého roka vysoké medziročné prírastky o 8,4 % alebo vyše 18.000 osôb v skupine nad 59 rokov a o 5,5 % alebo vyše 16.000 pracujúcich v skupine od 50 do 54 rokov. Naopak, na trhu práce ubudli predovšetkým mladšie ročníky.



Z regionálneho hľadiska počas 4. štvrťroku počet pracujúcich medziročne vzrástol v piatich z ôsmich krajov SR, najvýraznejšie v Banskobystrickom kraji o 3,8 % alebo 11.000 osôb. V Bratislavskom a Žilinskom kraji pribudlo rovnako 9400 pracujúcich. Zamestnanosť sa mierne znížila v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.



Za prácou do zahraničia dochádzalo podľa štatistikov vo 4. kvartáli 119.000 občanov Slovenska, čo bolo o 2,4 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. "Pracovali najmä v stavebníctve, priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Väčšina z nich pochádzala z Prešovského kraja (vyše 33.000 osôb), ako aj Žilinského a Košického kraja (cez 17.000 osôb)," doplnil ŠÚ SR s tým, že najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia mali v Trenčianskom kraji.