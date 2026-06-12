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Zamestnanosť v apríli 2026 medziročne klesla v polovici odvetví

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Za prvé štyri mesiace roka 2026 vzrástla zamestnanosť medziročne v piatich z desiatich odvetví.

Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Zamestnanosť v apríli 2026 medziročne klesla v polovici z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Pokles zamestnanosti zasiahol najviac veľkoobchod, kde sa počet zamestnaných osôb znížil o 3,6 %. Úbytok pracovnej sily registrovali aj zamestnávateľsky významnejšie odvetvia ako priemysel (-0,6 %), maloobchod (-2 %) či doprava so skladovaním (-1,3 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Na druhej strane, nárast zamestnanosti sa prejavil v štyroch odvetviach. Dynamickejší rast o 4 % a viac zaznamenalo stavebníctvo, vybrané trhové služby a ubytovanie.

Za prvé štyri mesiace roka 2026 vzrástla zamestnanosť medziročne v piatich z desiatich odvetví. Najdynamickejší rast zaznamenalo ubytovanie, o 5,8 %. Naopak, pokles zamestnanosti do 3,7 % vykázali veľkoobchod, maloobchod či doprava so skladovaním, ako aj priemysel a tiež predaj motorových vozidiel vrátane opráv.
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