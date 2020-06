Zamestnanosť v eurozóne klesla v 1. kvartáli o 0,2 %, trvdí Eurostat

Luxemburg 9. júna (TASR) - Zamestnanosť v eurozóne klesla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %. Uviedol to v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý tak potvrdil predbežné údaje z mája. Vylepšil však údaje v rámci celej Európskej únie, kde zamestnanosť klesla medzikvartálne o 0,1 % po predbežnom odhade poklesu na úrovni 0,2 %.



Napriek zlepšeniu údajov za EÚ sú to však v obidvoch prípadoch najhoršie výsledky z pohľadu zamestnanosti za sedem rokov. Zamestnanosť v eurozóne totiž klesla prvýkrát od 2. štvrťroka 2013 a v EÚ prvýkrát od 1. štvrťroka 2013.



Na porovnanie, v poslednom kvartáli minulého roka zaznamenala zamestnanosť v eurozóne medzikvartálny rast o 0,3 %. V Európskej únii sa zvýšila o 0,2 %.



Medziročne sa zamestnanosť v eurozóne, ako aj v EÚ v 1. štvrťroku zvýšila o 0,4 %. Oproti vývoju v závere minulého roka to predstavuje výrazné spomalenie rastu, keď zamestnanosť v eurozóne vzrástla o 1,1 % a Európskej únii o 1 %. Výsledok je však lepší než májový odhad, ktorý poukazoval na rast zamestnanosti v 1. kvartáli v obidvoch blokoch o 0,3 %.



Čo sa týka jednotlivých štátov EÚ, najvýraznejší rast zamestnanosti v medzikvartálnom porovnaní zaznamenali v 1. štvrťroku Litva (1,6 %), Malta (1,3 %) a Chorvátsko, kde zamestnanosť vzrástla o 1 %. Naopak, najväčší pokles evidovali Španielsko (-1 %), ďalej Bulharsko (-0,9 %) a trojica štátov Portugalsko, Slovensko a Švédsko, kde vo všetkých klesla zamestnanosť o 0,5 %.