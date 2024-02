Zamestnanosť v eurozóne vo 4. štvrťroku zrýchlila tempo rastu

Luxemburg 14. februára (TASR) - Miera zamestnanosti v eurozóne v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla, pričom tempo rastu sa mierne zrýchlilo. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje. Tie sú tak lepšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s rovnakým rastom, aký eurozóna zaznamenala v predchádzajúcom štvrťroku.



Počet zamestnaných osôb v krajinách menovej únie sa podľa údajov Eurostatu zvýšil vo 4. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,3 % po 0,2-percentnom raste v 3. štvrťroku. Ekonómovia očakávali, že rast dosiahne opäť 0,2 %.



Zamestnanosť v eurozóne tak vzrástla 11. kvartál po sebe. To znamená predĺženie obdobia napätého trhu práce, čo Európskej centrálnej banke (ECB) dáva priestor na udržiavanie úrokových sadzieb na vysokej úrovni dlhší čas.



V medziročnom porovnaní vzrástla zamestnanosť v eurozóne o 1,3 %. To je rovnaké tempo rastu ako v 3. štvrťroku.



Aj v celej EÚ sa miera zamestnanosti zvýšila vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 % po 0,2-percentnom raste v predchádzajúcom kvartáli. Medziročne sa zvýšila o 1,2 %, rovnako ako v 3. štvrťroku.



Za celý rok 2023 odhaduje Eurostat rast zamestnanosti v eurozóne na 1,4-percentnej úrovni. V celej EÚ sa podľa predbežných odhadov zvýšila o 1,3 %.