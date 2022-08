Zamestnanosť v júni najviac rástla v ubytovaní, v priemysle poklesla

Bratislava 11. augusta (TASR) – V júni tohto roka vzrástla zamestnanosť vo väčšine odvetví, ale v priemysle, ktorý je hľadiska počtu zamestnancov najväčší, pokračoval už štvrtý mesiac za sebou medziročný pokles počtu pracovníkov. Predbežné dáta o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júni potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb v ôsmich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júni narástol o 9,5 %, čím sa spomalilo dvojciferné tempo medziročného rastu zamestnanosti v ubytovaní z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Napriek spomaleniu bol nárast zamestnanosti v ubytovaní spomedzi sledovaných odvetví najvyšší.



V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 %. Rast zamestnanosti nad štyri percentá bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach a v dvoch zložkách vnútorného obchodu – v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Nižší nárast zamestnanosti, a to do troch percent zaznamenali štatistici v doprave a skladovaní, stavebníctve a vo veľkoobchode. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb takmer na dve percentá sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. Veľmi mierny pokles bol aj vo vybraných trhových službách.



V súhrne za prvý polrok zamestnanosť medziročne vzrástla v deviatich z desiatich sledovaných odvetví. Najvýraznejšie v ubytovaní o 10,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o päť percent. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle, a to o 0,4 %.