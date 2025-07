Zamestnanosť v máji medziročne klesla v ôsmich sledovaných odvetviach

Bratislava 14. júla (TASR) - Zamestnanosť bola v máji 2025 medziročne vyššia len v dvoch mesačne sledovaných odvetviach, a to konkrétne v ubytovaní o 1,2 % a v reštauráciách spolu s pohostinstvami o tri percentá. Ostatných osem odvetví evidovalo pokles počtu zamestnaných osôb, ktorý sa pohyboval od 0,1 % v maloobchode do 2,7 % v doprave spolu so skladovaním. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zamestnanosť v súhrne od januára do mája tohto roka medziročne rástla v polovici odvetví. Vývoj počtu zamestnaných ľudí sa pohyboval od poklesu o 2,4 % vo veľkoobchode, rovnako aj v doprave vrátane skladovania až po rast o 2,3 % v ubytovaní.