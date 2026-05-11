Zamestnanosť v marci 2026 najviac poklesla vo veľkoobchode
Zamestnanosť bola v marci 2026 medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Zamestnanosť bola v marci 2026 medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, o 3,3 %. Úbytok zamestnaných osôb registrovali aj zamestnávateľsky väčšie odvetvia ako priemysel (-0,7 %) i maloobchod (-1,9 %). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročne vyššiu zamestnanosť zaznamenali štyri odvetvia, najmä ubytovanie, kde vzrástla o 5,5 %. Miernejší rast do 3,5 % evidovalo aj stavebníctvo, vybrané trhové služby a podniky reštaurácií vrátane pohostinstiev.
V súhrne od začiatku roka 2026 sa zamestnanosť medziročne zvýšila v šiestich z desiatich odvetví, najmä v ubytovaní o 6,5 %. Pokles do 4 % evidoval priemysel, doprava spolu so skladovaním, maloobchod a najmä veľkoobchod.
