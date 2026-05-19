< sekcia Ekonomika
Zamestnanosť v Nemecku v 1. štvrťroku klesla
Pokles zamestnanosti v 1. štvrťroku nadväzuje na negatívny trend zaznamenávaný od leta 2025. Znižovanie počtu pracovných miest zasiahlo obzvlášť tvrdo spracovateľský priemysel a stavebníctvo.
Autor TASR
Wiesbaden 19. mája (TASR) - Počet zamestnaných ľudí v Nemecku v 1. štvrťroku opäť klesol. V prvých troch mesiacoch roka bolo v krajine zamestnaných 45,6 milióna ľudí, čo bolo o 1,1 % alebo o 486.000 menej ako v predchádzajúcom štvrťroku. V medziročnom porovnaní zamestnanosť klesla o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Pokles zamestnanosti v 1. štvrťroku nadväzuje na negatívny trend zaznamenávaný od leta 2025. Znižovanie počtu pracovných miest zasiahlo obzvlášť tvrdo spracovateľský priemysel (-2,1 %) a stavebníctvo (-1,1 %). Tieto straty boli kompenzované len malým nárastom v sektore služieb, kde zamestnanosť vzrástla o 45.000 ľudí (0,1 %). Sektor verejných služieb, vzdelávania a zdravotníctva zaznamenal nárast počtu pracovných miest o 181.000 (1,5 %). Počet zamestnancov, ktorí platia odvody do fondov sociálneho poistenia, klesol o 120.000 (0,3 %) na 42 miliónov, zatiaľ čo počet samostatne zárobkovo činných osôb sa znížil o 37.000 (1 %) na 3,6 milióna.
Pokles zamestnanosti v 1. štvrťroku nadväzuje na negatívny trend zaznamenávaný od leta 2025. Znižovanie počtu pracovných miest zasiahlo obzvlášť tvrdo spracovateľský priemysel (-2,1 %) a stavebníctvo (-1,1 %). Tieto straty boli kompenzované len malým nárastom v sektore služieb, kde zamestnanosť vzrástla o 45.000 ľudí (0,1 %). Sektor verejných služieb, vzdelávania a zdravotníctva zaznamenal nárast počtu pracovných miest o 181.000 (1,5 %). Počet zamestnancov, ktorí platia odvody do fondov sociálneho poistenia, klesol o 120.000 (0,3 %) na 42 miliónov, zatiaľ čo počet samostatne zárobkovo činných osôb sa znížil o 37.000 (1 %) na 3,6 milióna.