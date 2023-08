Zamestnanosť v Nemecku v 2. štvrťroku mierne vzrástla

Wiesbaden 17. augusta (TASR) - Počet zamestnaných ľudí v Nemecku v 2. štvrťroku 2023 mierne vzrástol, menej ako v minulom roku. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne sa počet zamestnancov v najväčšej európskej ekonomike za tri mesiace do konca júna 2023 zvýšil oproti predchádzajúcemu kvartálu o 0,5 % alebo 240.000 osôb na 45,9 milióna ľudí.



V jarných mesiacoch je však bežný sezónny nárast zamestnanosti. Po úprave o sezónne vplyvy stúpol počet ľudí, ktorí mali prácu, v 2. štvrťroku iba o 0,1 % alebo 67.000. To signalizuje, že tempo rastu zamestnanosti sa spomaľuje.



V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v Nemecku v sledovanom období zvýšila o 0,7 %, čo bolo pod priemerom v Európskej únii, kde stúpla o 1,3 %, aj pod priemerom eurozóny (o 1,5 %).



V Nemecku prispel k nárastu zamestnanosti v 2. štvrťroku najmä sektor služieb. Aj v priemysle pracovalo viac ľudí ako pred rokom. V 2. kvartáli sa však opäť znížil počet živnostníkov a zamestnancov v poľnohospodárstve a lesníctve.