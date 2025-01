Zamestnanosť v novembri najviac stúpla vo vybraných trhových službách

Bratislava 13. januára (TASR) - Zamestnanosť v novembri 2024 medziročne vzrástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najviac stúpla vo vybraných trhových službách, o 5,4 %. Pomalší rast do 2,3 % dosiali stavebníctvo, maloobchod, ako aj informácie a komunikácia, ubytovanie a predaj a oprava motorových vozidiel. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročný pokles zamestnanosti evidovali štyri odvetvia. V najväčšom zamestnávateľskom odvetví - v priemysle pracovalo o 2,1 % menej zamestnaných osôb ako pre rokom. Pokles zamestnancov do 0,8 % mal tiež veľkoobchod, ako aj činnosti reštaurácií a pohostinstiev a doprava so skladovaním.



Od začiatku roka 2024 zamestnanosť medziročne rástla rovnako v 6 z 10 odvetví, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách o 4,8 %. Počet zamestnancov nad 2 % vzrástol v ubytovaní a v informáciách vrátane komunikácie. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, doprava vrátane skladovania, ako aj činnosti reštaurácií a pohostinstiev.