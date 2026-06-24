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Zamestnanosť v obnoviteľných energiách v Nemecku vzrástla
Plánované zmeny v energetickej politike vlády môžu znamenať ohrozenie „tisícok pracovných miest“.
Autor TASR
Berlín 24. júna (TASR) - Zamestnanosť v nemeckom sektore obnoviteľných energií sa v minulom roku zvýšila na rekordnú úroveň. Uviedla to v najnovšej správe Bertelsmannova nadácia, ktorá však zároveň upozornila, že plánované zmeny v energetickej politike vlády môžu znamenať ohrozenie „tisícok pracovných miest“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V oblasti obnoviteľných energií bolo v Nemecku vlani zamestnaných približne 436.000 ľudí, uviedla v stredu Bertelsmannova nadácia. To je o takmer 4 % viac než v roku 2024. Najviac ich bolo zamestnaných vo firmách produkujúcich energiu z vetra. V tomto sektore sa počet pracovných miest zvýšil od roku 2023 do konca roka 2025 približne o 30 % na zhruba 172.000. „Veterná energia sa tak na zamestnanosti v oblasti obnoviteľných energií podieľala približne tretinou,“ dodala nadácia.
Dôležitým zamestnávateľom bola aj produkcia slnečnej energie. V tomto sektore pracovalo vlani v Nemecku takmer 100.000 ľudí. Nasledovala produkcia a montáž tepelných čerpadiel, ktorá zamestnávala zhruba 72.000 ľudí.
Podľa analýzy Bertelsmannovej nadácie však zamestnanosť v tejto oblasti úzko súvisí s investíciami. Nadácia preto vyzvala vládu, aby plánovanú reformu v oblasti energetiky realizovala tak, aby bolo zabezpečených dostatok pracovných miest. Nemecká vláda totiž zvažuje napríklad zrušenie dotácií na nové malé solárne zariadenia.
V oblasti obnoviteľných energií bolo v Nemecku vlani zamestnaných približne 436.000 ľudí, uviedla v stredu Bertelsmannova nadácia. To je o takmer 4 % viac než v roku 2024. Najviac ich bolo zamestnaných vo firmách produkujúcich energiu z vetra. V tomto sektore sa počet pracovných miest zvýšil od roku 2023 do konca roka 2025 približne o 30 % na zhruba 172.000. „Veterná energia sa tak na zamestnanosti v oblasti obnoviteľných energií podieľala približne tretinou,“ dodala nadácia.
Dôležitým zamestnávateľom bola aj produkcia slnečnej energie. V tomto sektore pracovalo vlani v Nemecku takmer 100.000 ľudí. Nasledovala produkcia a montáž tepelných čerpadiel, ktorá zamestnávala zhruba 72.000 ľudí.
Podľa analýzy Bertelsmannovej nadácie však zamestnanosť v tejto oblasti úzko súvisí s investíciami. Nadácia preto vyzvala vládu, aby plánovanú reformu v oblasti energetiky realizovala tak, aby bolo zabezpečených dostatok pracovných miest. Nemecká vláda totiž zvažuje napríklad zrušenie dotácií na nové malé solárne zariadenia.