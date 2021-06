Zamestnanosť v Rakúsku v máji prvýkrát dosiahla predkrízovú úroveň

Viedeň 28. júna (TASR) - Rakúsky trh práce sa zotavuje a v máji tohto roka dosiahla zamestnanosť prvýkrát od vypuknutia pandémie predkrízovú úroveň. Mimoriadne silný nárast zamestnanosti zaznamenali zdravotníctvo a informácie a komunikácie, v najťažšie zasiahnutých odvetviach, ako sú gastronómia a ubytovacie služby, je však situácia naďalej napätá.



Ako vyplýva zo štúdie Inštitútu pre hospodársky výskum (Wifo), počet zamestnaných vo viazanom pracovnom pomere v máji dosiahol 3.736.326, čo je o 0,6 % viac než v máji 2019. V porovnaní s májom minulého roka je vzostup ešte výraznejší: 4,8 %, čiže nárast o 170.493 zamestnaných. Wifo poukazuje na to, že výsledok v medziročnom porovnaní ovplyvnil prvý vlaňajší lockdown.



Autori štúdie Julia Bock-Schappelweinová, Ulrike Huemerová a Walter Hyll uvádzajú, že navzdory celkovému vzostupu zamestnanosti je situácia na trhu práce napätá. Ovplyvňujú to najmä odvetvia, kde nedošlo k rastu zamestnanosti. Predovšetkým tzv. kontaktné sektory, ako gastronómia či osobné služby, naďalej pociťujú dôsledky krízy. V gastronómii a ubytovacích službách bola zamestnanosť v porovnaní s rokom 2019 o 13,4 % nižšia a v oblasti kultúry a zábavy o 6,4 %.



Naproti tomu sektory zdravotníctva a sociálnych vecí vzrástli v porovnaní s májom 2019 o 9,3 % a oblasť informácií a komunikácií o 8,5 %. Rozdiely medzi jednotlivými sektormi a stále vysoká miera nezamestnanosti nedávajú dôvod k eufórii. V máji bola nezamestnanosť v porovnaní s májom 2019 o 14,3 % (49.223 ľudí) vyššia. Dlhodobo nezamestnaných je až o 41,8 % viac a medziročne o 28,6 %.



Ako sa na štúdiu odvoláva agentúra APA, rastúca miera zaočkovanosti, uvoľňovanie pandemických opatrení a pokles počtu nakazených, ktorý by mal aj v lete zostať nízky, prinášajú nádej na zostavenie trhu práce. V niektorých odvetviach, napríklad mestskom hotelierstve či leteckej doprave, však dynamika zotavovania bude aj naďalej obmedzená.