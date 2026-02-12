< sekcia Ekonomika
Zamestnanosť v roku 2025 vo väčšine odvetví poklesla
Pokles pracovnej sily pokračoval v roku 2025 aj v zamestnávateľsky najväčšom odvetví, v priemysle (-1,7 %).
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - V súhrne za celý rok 2025 zamestnanosť vo väčšine odvetví poklesla. Úbytok zamestnaných osôb zaevidovalo päť z 10 mesačne sledovaných odvetví, najvýraznejšie, o viac ako 2 %, veľkoobchod a takisto doprava so skladovaním. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Pokles pracovnej sily pokračoval v roku 2025 aj v zamestnávateľsky najväčšom odvetví, v priemysle (-1,7 %). Zníženie zamestnanosti do 1 % sa prejavilo v priemere za celý rok aj v stavebníctve a v informáciách s komunikáciou.
Naopak, pozitívny vývoj, teda nárast zamestnanosti, mali štyri odvetvia. Najvyšším tempom v celoročnom súhrne vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 2,5 % a v reštauráciách s pohostinstvami o 1,4 %. Mierny prírastok zaevidoval aj maloobchod a predaj vozidiel (vrátane opráv).
Vyššiu zamestnanosť v medziročnom porovnaní počas decembra 2025 evidovali iba 4 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Počet zamestnaných osôb stúpol v reštauráciách vrátane pohostinstiev, ako aj v ubytovaní, a to zhodne o 3,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zamestnanosť medziročne vzrástla aj v predaji vozidiel spolu s opravami a mierne aj v informáciách a komunikácii. Pokles pracovných síl zaznamenalo 6 odvetví, najvýraznejšie veľkoobchod o 4,2 %, ako aj doprava vrátane skladovania o 2,6 % a tiež priemysel o 1,4 %.
Počet zamestnaných v decembri 2025 stúpol v reštauráciách, a to o 3,2 %
