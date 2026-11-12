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Mzdy v septembri reálne vzrástli v takmer všetkých odvetviach
Reálny rast miezd evidovalo 9 odvetví.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v septembri medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Tempo jej rastu sa pohybovalo od 1,7 % v informáciách vrátane komunikácie do 11,9 % v stavebníctve. Reálne mzdy po zarátaní inflácie rástli vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerná reálna mzda zohľadňujúca vplyv inflácie sa v septembri medziročne zvýšila v deviatich z desiatich sledovaných odvetví. Najmiernejší rast, o 2 %, zaznamenali reštaurácie vrátane pohostinstiev, naopak, najvýraznejší, o 8,5 %, evidovalo stavebníctvo. Reálne mzdy dynamickejšie rástli v ubytovaní, a tiež vo veľkoobchode, o viac ako 5 %. Reálny pokles o 1,4 % sa prejavil len v informáciách spolu s komunikáciou.
Najvyššie priemerné mzdy dosahovali zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie, ktorí v priemere zarábali 2596 eur mesačne. Za nimi nasledovali zamestnanci vo veľkoobchode okrem motorových vozidiel s priemernou mzdou 1816 eur a priemysle so mzdou 1778 eur. Na opačnom konci tabuľky skončili zamestnanci reštaurácií a pohostinstiev so mzdou 871 eur a v stavebníctve so mzdou 1291 eur
V súhrne za január až september 2026 sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Reálny rast miezd evidovalo 9 odvetví. Najnižší bol v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %, najvyšší v doprave vrátane skladovania o 2,9 %. Reálna mzda medziročne klesla iba v informáciách spolu s komunikáciou, a to o 2,9 %.
Zamestnanosť v septembri klesla až v 7 z 10 mesačne sledovaných odvetví
Zamestnanosť v septembri 2026 medziročne klesla až v siedmich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Pokles sa pohyboval od 0,4 % v priemysle do 4 % v doprave spolu so skladovaním. Výraznejší úbytok zamestnaných osôb od 3,1 % do 3,7 % zaznamenali veľkoobchod aj maloobchod, tiež predaj a oprava motorových vozidiel. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naopak, tri odvetvia zaznamenali medziročné zvýšenie zamestnanosti, a to vybrané trhové služby (5 %), ubytovanie (4,6 %), a tiež stavebníctvo (1,2 %).
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 zamestnanosť medziročne klesla v piatich z desiatich sledovaných odvetví. Najvýraznejší pokles, o 3 %, zaznamenal veľkoobchod. Naopak, rast o 3 % a viac evidovali vybrané trhové služby, ako aj ubytovanie, či stavebníctvo. Na minuloročnej úrovni sa udržali reštaurácie vrátane pohostinstiev (0,1 %) a zároveň informácie spolu s komunikáciou.
Tržby v priemysle v septembri klesli, v ostatných odvetviach rástli
Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v septembri 2026 medziročne reálne nižšie o 0,2 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Nevýrazný pokles bol zaznamenaný po troch mesiacoch rastu. Tržby v ďalších štyroch aktuálne mesačne zverejňovaných odvetviach medziročne vzrástli. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví sa tržby zvýšili v ôsmich. Celkový mínusový výsledok najvýznamnejšie medziročne ovplyvnil pokles tržieb vo výrobe počítačových výrobkov o 43,6 %, vo výrobe kovov o 3,9 % a vo výrobe drevených výrobkov o 12,4 %. Naopak, k zmierneniu poklesu prispel hlavne rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, výrobe strojov a zariadení o 12,7 %, ostatnej výrobe o 10,2 % a tiež v dodávke elektriny a plynu o 16,1 %.
Tržby v ďalších štyroch aktuálne mesačne zverejňovaných odvetviach medziročne vzrástli. Najvýraznejší rast tržieb v tomto roku, o 8,8 %, evidovala doprava so skladovaním. Rast v stavebníctve dosiahol 7,6 %, bolo to druhé najvyššie tohtoročné tempo zvýšenia. Tržby vo vybraných trhových službách sa navýšili o 6,6 % a v informáciách a komunikácii o 5,1 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli iba v dvoch z piatich aktuálne zverejňovaných odvetví. Rast evidoval priemysel o 3,8 % a doprava so skladovaním o 4,3 %. Medzimesačný pokles tržieb zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 2,4 %, v stavebníctve klesli tržby o 1,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví. Dvojciferný rast bol v informačných a komunikačných činnostiach o 11,3 % a vo vybraných trhových službách o 10,2 %. Rast nad 5 % sa udržal aj v stavebníctve a doprave so skladovaním. Pokles bol iba v priemysle o 1,2 %.
Priemerná reálna mzda zohľadňujúca vplyv inflácie sa v septembri medziročne zvýšila v deviatich z desiatich sledovaných odvetví. Najmiernejší rast, o 2 %, zaznamenali reštaurácie vrátane pohostinstiev, naopak, najvýraznejší, o 8,5 %, evidovalo stavebníctvo. Reálne mzdy dynamickejšie rástli v ubytovaní, a tiež vo veľkoobchode, o viac ako 5 %. Reálny pokles o 1,4 % sa prejavil len v informáciách spolu s komunikáciou.
Najvyššie priemerné mzdy dosahovali zamestnanci v odvetví informácie a komunikácie, ktorí v priemere zarábali 2596 eur mesačne. Za nimi nasledovali zamestnanci vo veľkoobchode okrem motorových vozidiel s priemernou mzdou 1816 eur a priemysle so mzdou 1778 eur. Na opačnom konci tabuľky skončili zamestnanci reštaurácií a pohostinstiev so mzdou 871 eur a v stavebníctve so mzdou 1291 eur
V súhrne za január až september 2026 sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Reálny rast miezd evidovalo 9 odvetví. Najnižší bol v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %, najvyšší v doprave vrátane skladovania o 2,9 %. Reálna mzda medziročne klesla iba v informáciách spolu s komunikáciou, a to o 2,9 %.
Zamestnanosť v septembri klesla až v 7 z 10 mesačne sledovaných odvetví
Zamestnanosť v septembri 2026 medziročne klesla až v siedmich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Pokles sa pohyboval od 0,4 % v priemysle do 4 % v doprave spolu so skladovaním. Výraznejší úbytok zamestnaných osôb od 3,1 % do 3,7 % zaznamenali veľkoobchod aj maloobchod, tiež predaj a oprava motorových vozidiel. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naopak, tri odvetvia zaznamenali medziročné zvýšenie zamestnanosti, a to vybrané trhové služby (5 %), ubytovanie (4,6 %), a tiež stavebníctvo (1,2 %).
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 zamestnanosť medziročne klesla v piatich z desiatich sledovaných odvetví. Najvýraznejší pokles, o 3 %, zaznamenal veľkoobchod. Naopak, rast o 3 % a viac evidovali vybrané trhové služby, ako aj ubytovanie, či stavebníctvo. Na minuloročnej úrovni sa udržali reštaurácie vrátane pohostinstiev (0,1 %) a zároveň informácie spolu s komunikáciou.
Tržby v priemysle v septembri klesli, v ostatných odvetviach rástli
Tržby podnikov v kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, boli v septembri 2026 medziročne reálne nižšie o 0,2 % (v stálych cenách, po očistení o vplyv inflácie). Nevýrazný pokles bol zaznamenaný po troch mesiacoch rastu. Tržby v ďalších štyroch aktuálne mesačne zverejňovaných odvetviach medziročne vzrástli. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví sa tržby zvýšili v ôsmich. Celkový mínusový výsledok najvýznamnejšie medziročne ovplyvnil pokles tržieb vo výrobe počítačových výrobkov o 43,6 %, vo výrobe kovov o 3,9 % a vo výrobe drevených výrobkov o 12,4 %. Naopak, k zmierneniu poklesu prispel hlavne rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,6 %, výrobe strojov a zariadení o 12,7 %, ostatnej výrobe o 10,2 % a tiež v dodávke elektriny a plynu o 16,1 %.
Tržby v ďalších štyroch aktuálne mesačne zverejňovaných odvetviach medziročne vzrástli. Najvýraznejší rast tržieb v tomto roku, o 8,8 %, evidovala doprava so skladovaním. Rast v stavebníctve dosiahol 7,6 %, bolo to druhé najvyššie tohtoročné tempo zvýšenia. Tržby vo vybraných trhových službách sa navýšili o 6,6 % a v informáciách a komunikácii o 5,1 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli iba v dvoch z piatich aktuálne zverejňovaných odvetví. Rast evidoval priemysel o 3,8 % a doprava so skladovaním o 4,3 %. Medzimesačný pokles tržieb zaznamenali informačné a komunikačné činnosti o 2,4 %, v stavebníctve klesli tržby o 1,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2026 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v štyroch z piatich mesačne sledovaných odvetví. Dvojciferný rast bol v informačných a komunikačných činnostiach o 11,3 % a vo vybraných trhových službách o 10,2 %. Rast nad 5 % sa udržal aj v stavebníctve a doprave so skladovaním. Pokles bol iba v priemysle o 1,2 %.