Zamestnanosť v podniku Hater-Handlová sa zvýšila o 30 pracovných miest

Handlová 22. augusta (TASR) – Zamestnanosť v spoločnosti Hater-Handlová stúpla o takmer 30 pracovných miest po tom, čo sa pred mesiacom pretransformovala z mestského na sociálny podnik. Momentálne u nich pracuje 73 ľudí, z toho 24 zdravotne znevýhodnených. Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) ide o presný príklad toho, ako má fungovať sociálny podnik. Uviedol to počas tohtotýždňového pracovného výjazdu v okrese v Prievidza.



"Toto je presne ten typ podniku, ktorý ukazuje, že to má zmysel, že to pomáha, je to životaschopné a mali by sme to ďalej podporovať. Hater v Handlovej mal, myslím, 51 zamestnancov predtým, než sa stal sociálnym podnikom, teraz ich má 73. Ten nárast, to sú ľudia, ktorí by si za iných okolností pravdepodobne hľadali prácu len veľmi ťažko," povedal Krajniak.



Podľa šéfa rezortu práce nielenže ľudia pracujú, privyrobia si a majú z čoho žiť, ale sociálny podnik pre nich vytvoril také podmienky, že sa plnohodnotne začlenili do spoločnosti.



Konateľ spoločnosti Vladimír Borák pripomenul, že náplňou práce zamestnancov je zvážanie komunálnych odpadov, separovaného zberu, murárske aj stavebné činnosti. Priblížil, že niektoré pracovné miesta museli prispôsobiť, pretože ľudia chcú pracovať, no pre hendikep často nemôžu. "Sme tu na to, aby sme im pomohli a aby sme pracovné miesta prispôsobili. Zo zákona nám prináležia refundácie, ale veľké množstvo peňazí a energie sme do toho museli aj investovať. Práve preto, aby sme to pracovné miesto vytvorili a prispôsobili," podotkol. Ako zdôraznil, momentálne majú tendenciu spoločnosť rozširovať, no uvidia, ako sa im bude dariť.



Hater-Handlová sa stará o odvoz, separáciu a likvidáciu odpadu, tiež o údržbu komunikácií a zeleň v Handlovej. Služby zabezpečuje i pre ďalšie obce v okrese Prievidza.