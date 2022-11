Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA vzrástla len mierne

Washington 30. novembra (TASR) - Zamestnanosť v súkromnom sektore v Spojených štátov sa tento mesiac zvýšila len mierne a jej rast sklamal očakávania. To signalizuje, že napätý trh práce sa zrejme začína uvoľňovať.



V súkromnom sektore sa v novembri vytvorilo len 127.000 nových pracovných miest, uviedol inštitút ADP. To je výrazne menej v porovnaní s 290.000 v októbri. Ekonómovia počítali so 190.000 novými pracovnými miestami. Tvorba nových pracovných miest v súkromnom sektore bola tento mesiac najslabšia od januára.



Relatívne slabé údaje z pracovného trhu prichádzajú v čase, keď sa americká centrálna banka (Fed) snaží ochladiť infláciu razantným sprísňovaním menovej politiky. Fed tento rok zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu už šesťkrát, miera nezamestnanosti je však naďalej 3,7 %, zostáva teda v blízkosti viac než 50-ročného minima.



Údaje APD prichádzajú dva dni pred piatkovou (2. 12.) správou ministerstva práce. Ekonómovia prognózujú, že mimo poľnohospodárstva sa v novembri v USA vytvorilo 200.000 pracovných miest po 261.000 v októbri.



Podľa správy ADP najviac nových pracovných miest vzniklo v novembri v sektore stravovacích a ubytovacích služieb (224.000). Naopak, počet zamestnancov vo výrobnom sektore klesol o 100.000, vo finančných službách o 34.000 a v informačných službách o 25.000.



Mzdy podľa ADP v novembri medziročne stúpli o 7,6 % po náraste o 7,7 % v predchádzajúcom mesiaci.