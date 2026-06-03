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Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA vzrástla viac, než sa čakalo
Firmy v máji pridali 122.000 nových zamestnancov po +105.000 (revízia z +109.000) v apríli, uviedla ADP.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Zamestnanosť v americkom súkromnom sektore sa minulý mesiac solídne zvýšila, ukázali údaje spoločnosti ADP. To je ďalší signál, že trh práce v USA je stabilný. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Firmy v máji pridali 122.000 nových zamestnancov po +105.000 (revízia z +109.000) v apríli, uviedla ADP. Ekonómovia počítali so zvýšením zamestnancov o 110.000. Máj bol z hľadiska nárastu zamestnanosti v súkromnom sektore najsilnejším mesiacom od januára 2025.
Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov, keď sa rast pracovných miest sústreďoval najmä na zdravotníctvo a niekoľko ďalších sektorov, boli májové prírastky rozložené širšie. Zamestnanosť sa zvýšila až v ôsmich z desiatich sektorov, ktoré ADP sleduje, a prijímanie nových zamestnancov bolo rovnomerne rozložené aj podľa veľkosti firiem a regiónov.
Firmy v máji pridali 122.000 nových zamestnancov po +105.000 (revízia z +109.000) v apríli, uviedla ADP. Ekonómovia počítali so zvýšením zamestnancov o 110.000. Máj bol z hľadiska nárastu zamestnanosti v súkromnom sektore najsilnejším mesiacom od januára 2025.
Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov, keď sa rast pracovných miest sústreďoval najmä na zdravotníctvo a niekoľko ďalších sektorov, boli májové prírastky rozložené širšie. Zamestnanosť sa zvýšila až v ôsmich z desiatich sektorov, ktoré ADP sleduje, a prijímanie nových zamestnancov bolo rovnomerne rozložené aj podľa veľkosti firiem a regiónov.