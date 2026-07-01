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Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA rástla v júni pomalším tempom
Najviac pracovných miest pridalo vzdelávanie a zdravotníctvo (48.000), nasledoval obchod, doprava a verejné služby (15.000), finančný sektor (14.000) a informačné služby (7000).
Autor TASR
Washington 1. júla (TASR) - Zamestnanosť v súkromnom sektore USA v júni ďalej rástla, hoci pomalším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Firmy vytvorili 98.000 nových pracovných miest, zatiaľ čo v máji ich pribudlo 122.000. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá v stredu zverejnila údaje spoločnosti ADP.
Najviac pracovných miest pridalo vzdelávanie a zdravotníctvo (48.000), nasledoval obchod, doprava a verejné služby (15.000), finančný sektor (14.000) a informačné služby (7000). Sektor voľného času, ubytovacích a stravovacích služieb zaznamenal šiesty mesiac slabého náboru v rade, keď vytvoril len okolo 2000 nových pozícií.
Malý nárast pracovných miest bol zaznamenaný aj v oblasti profesionálnych a obchodných služieb (2000), stavebníctva (2000) a výroby (5000), zatiaľ čo v sektore prírodných zdrojov a ťažby ubudlo 5000 pozícií.
„Vieme, že ľuďom trvá dlhšie, kým si nájdu prácu, ale prejavujú sa aj náznaky obmedzení ponuky pracovnej sily v určitých odvetviach. Zatiaľ to celkovo vedie k spomaleniu tvorby pracovných miest,“ uviedla Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP.
Najviac pracovných miest pridalo vzdelávanie a zdravotníctvo (48.000), nasledoval obchod, doprava a verejné služby (15.000), finančný sektor (14.000) a informačné služby (7000). Sektor voľného času, ubytovacích a stravovacích služieb zaznamenal šiesty mesiac slabého náboru v rade, keď vytvoril len okolo 2000 nových pozícií.
Malý nárast pracovných miest bol zaznamenaný aj v oblasti profesionálnych a obchodných služieb (2000), stavebníctva (2000) a výroby (5000), zatiaľ čo v sektore prírodných zdrojov a ťažby ubudlo 5000 pozícií.
„Vieme, že ľuďom trvá dlhšie, kým si nájdu prácu, ale prejavujú sa aj náznaky obmedzení ponuky pracovnej sily v určitých odvetviach. Zatiaľ to celkovo vedie k spomaleniu tvorby pracovných miest,“ uviedla Nela Richardsonová, hlavná ekonómka ADP.