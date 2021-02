Zamestnanosť v súkromnom sektore vo Francúzsku vo 4. kvartáli klesla

Paríž 5. februára (TASR) - Zamestnanosť v súkromnom sektore vo Francúzsku, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, vo 4. štvrťroku 2020 klesla len mierne. A to aj napriek zdravotnej kríze a v poradí už druhej blokáde na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INSEE.



Konkrétne sa zamestnanosť v súkromných firmách v posledných troch mesiacoch 2020 znížila len o 0,2 % alebo 39.600 osôb. Za celý rok 2020 klesla zamestnanosť vo Francúzsku o 1,8 % alebo 360.500 osôb po piatich rokoch rastu.



Medzitým sa dočasná zamestnanosť vo 4. štvrťroku vlani zvýšila, a to o 5,3 %. Bez započítania dočasných pracovných miest klesla zamestnanosť vo francúzskom súkromnom sektore vo 4. kvartáli o 0,4 %.