Zamestnanosť v súkromnom sektore vo Francúzsku klesla len mierne

Paríž 9. marca (TASR) - Zamestnanosť v súkromnom sektore vo Francúzsku vo 4. štvrťroku 2020 klesla len veľmi mierne aj napriek obnoveniu blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Ukázali to v utorok spresnené údaje štatistického úradu INSEE.



Podľa najnovších štatistík sa počet zamestnancov v súkromných firmách v druhej najväčšej ekonomike eurozóny v posledných troch mesiacoch 2020 znížil o 28.200 alebo o 0,1 % na 19,4 milióna osôb. To je lepší výsledok ako pokles zamestnanosti vo 4. kvartáli 2020 o 0,2 %, ako signalizovali predbežné údaje INSEE zo začiatku februára. Ale na druhej strane to znamená zmenu trendu po náraste zamestnanosti v 3. štvrťroku o 333.900 osôb.



Pokles zamestnanosti v poslednom kvartáli minulého roka spôsobila najmä kríza vyvolaná pandémiou ochorenia COVID-19.



Počet zamestnancov v priemysle sa pritom v období október - december znížil o 0,4 % po náraste o 2,4 % v 3. štvrťroku. V stavebníctve sa zamestnanosť aj v poslednom kvartáli vlaňajška zvýšila, ale tempo jej rastu sa spomalilo na 0,7 % z 1,5 % v 3. kvartáli.



INSEE uviedol tiež, že dočasné pracovné miesta vo 4. štvrťroku ďalej pribúdali už tretí kvartál po sebe a ich počet stúpol o 5,1 %. To však bol oveľa menší nárast ako o 22,8 % v 3. štvrťroku.



V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v súkromných firmách vo Francúzsku za tri mesiace do konca decembra 2020 znížila o 320.200 osôb alebo 1,6 %, pretože trh práce naďalej zápasí s koronakrízou.