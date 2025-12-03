< sekcia Ekonomika
Zamestnanosť v Taliansku sa v októbri dostala najvyššie od roku 2004
Miera zamestnanosti sa zvýšila na 62,7 % a zároveň miera nezamestnanosti klesla na 6 %.
Autor TASR
Rím 3. decembra (TASR) - Zamestnanosť v Taliansku pokračovala v októbri v raste a dostala sa na najvyššiu úroveň od roku 2004. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V októbri bolo v krajine zamestnaných 24,208 milióna ľudí, uviedol taliansky štatistický úrad Istat. Miera zamestnanosti sa zvýšila na 62,7 % a zároveň miera nezamestnanosti klesla na 6 %. Znížila sa aj nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov, ktorej miera dosiahla 19,8 %.
Trh práce si v medziročnom porovnaní polepšil, avšak s jednou výnimkou. Počet zamestnaných vo vekovej skupine od 25 do 34 rokov klesol. V medziročnom porovnaní celková zamestnanosť stúpla o 224.000 ľudí. Zvýšila sa však výlučne v skupine nad 50 rokov (plus 483.000). Naopak, v skupine do 34 rokov došlo k výraznému poklesu.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila spokojnosť s údajmi o zamestnanosti. Aj ministerka práce Marina Calderone považuje tieto čísla za potvrdenie stratégie vlády. Miera nezamestnanosti sa teraz podľa nej pohybuje v európskom priemere a miera zamestnanosti dosahuje rekordnú úroveň.
Odbory však vidia výrazné štrukturálne problémy. Odborový zväz UIL hovoril o „alarmujúcich“ údajoch vzhľadom na pokles počtu mladších zamestnancov a požadoval národný plán pre zamestnanosť mladých ľudí. Trh práce udržuje starších zamestnancov dlhšie v pracovnom živote, zatiaľ čo mnohí mladí ľudia nemajú prístup k zamestnaniu, uviedol hovorca UIL.
Odborový zväz CISL zdôraznil, že v popredí by už nemala byť kvantita, ale kvalita zamestnanosti. Podľa zväzu je potrebné posilniť produktivitu, mzdy a pracovné podmienky.
