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Zamestnanosť v Taliansku v prvom štvrťroku stúpla na rekordnú úroveň
V prvom kvartáli bolo v Taliansku zamestnaných 24,207 milióna ľudí, čo bolo o 67.000 viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch a o 50.000 viac ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Rím 12. júna (TASR) - Miera zamestnanosti v Taliansku v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne vzrástla o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) na 62,7 %. Dosiahla tak najvyššiu úroveň od roku 2004. Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
V prvom kvartáli bolo v Taliansku zamestnaných 24,207 milióna ľudí, čo bolo o 67.000 viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch a o 50.000 viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzikvartálny rast zamestnanosti bol výsledkom predovšetkým toho, že v krajine sa zvýšil počet samostatne zárobkovo činných osôb o 72.000. Tento rast viac ako vykompenzoval pokles počtu zamestnancov s pracovnou zmluvou na neurčitú dobu o 13.000.
ISTAT zároveň uviedol, že miera nezamestnanosti v Taliansku počas januára až marca tohto roka klesla o 0,4 p. b. na úroveň 5,3 %. Počet ľudí bez zamestnania sa medzikvartálne znížil o 110.000 a medziročne klesol o 394.000.
V prvom kvartáli bolo v Taliansku zamestnaných 24,207 milióna ľudí, čo bolo o 67.000 viac ako v predchádzajúcich troch mesiacoch a o 50.000 viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzikvartálny rast zamestnanosti bol výsledkom predovšetkým toho, že v krajine sa zvýšil počet samostatne zárobkovo činných osôb o 72.000. Tento rast viac ako vykompenzoval pokles počtu zamestnancov s pracovnou zmluvou na neurčitú dobu o 13.000.
ISTAT zároveň uviedol, že miera nezamestnanosti v Taliansku počas januára až marca tohto roka klesla o 0,4 p. b. na úroveň 5,3 %. Počet ľudí bez zamestnania sa medzikvartálne znížil o 110.000 a medziročne klesol o 394.000.