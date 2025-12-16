Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zamestnanosť v Taliansku v treťom štvrťroku medzikvartálne klesla

Počet zamestnaných ľudí v Taliansku sa podľa sezónne upraveného odhadu počas júla až októbra v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zmenšil o 45.000 na 24,102 milióna.

Autor TASR
Rím 16. decembra (TASR) - Miera zamestnanosti v Taliansku medzi ľuďmi vo veku od 15 do 64 rokov v treťom štvrťroku toho roka medzikvartálne klesla o 0,2 percenta na úroveň 62,5 percenta. Počet pracujúcich stúpol v južnom Taliansku, ale oslabil sa v centrálnych a severných regiónoch. Nezamestnanosť v krajine sa však podľa talianskeho štatistického úradu Isat tiež znížila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.

Počet zamestnaných ľudí v Taliansku sa podľa sezónne upraveného odhadu počas júla až októbra v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zmenšil o 45.000 na 24,102 milióna. Medziročne sa počet ľudí zamestnaných v talianskej ekonomike v treťom kvartáli v podstate nezmenil. Sedemnásť štvrťrokov však nepretržite rástol.

Miera nezamestnanosti v Taliansku počas trojmesačného obdobia do záveru septembra sa oproti predošlému štvrťroku znížila, a to o 0,2 percentuálneho bodu na úroveň 6,1 percenta.
