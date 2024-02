Zamestnanosť v USA v januári vzrástla, nezamestnanosť stagnovala

Washington 2. februára (TASR) - Americká ekonomika vytvorila v januári 2024 viac nových pracovných miest, ako analytici očakávali. Miera nezamestnanosti pritom stagnovala a mzdy vzrástli. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AFP a portálu RTTNews.



Podľa údajov ministerstva americká ekonomika bez poľnohospodárskeho sektora vytvorila v januári tohto roka 353.000 nových pracovných miest. To je najväčší nárast zamestnanosti za rok, čo signalizuje, že trh práce zostáva napätý.



Analytici pritom očakávali spomalenie tempa náboru nových zamestnancov v januári 2024 na 180.000 z revidovaných 333.000 osôb v decembri. Decembrový údaj bol revidovaný strmo nahor, keďže podľa rýchleho odhadu malo v poslednom mesiaci minulého roka pribudnúť v USA len 216.000 nových zamestnancov.



Ministerstvo v piatok tiež informovalo, že miera nezamestnanosti v USA zostala v januári na úrovni 3,7 %, už tretí mesiac po sebe. Ekonómovia pritom očakávali, že miera nezamestnanosti vzrastie na 3,8 %.



Priemerný hodinový zárobok zamestnancov zo súkromného sektora bez poľnohospodárstva v USA vzrástol v januári 2024 medzimesačne o 19 centov alebo 0,6 % na 34,55 USD (31,95 eura). To je nad odhadmi trhu na úrovni 0,3 % a najväčší nárast od marca 2022.



V medziročnom porovnaní sa priemerný hodinový zárobok v januári 2024 zvýšil o 4,5 %.



To je pravdepodobne pozitívna správa pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sa počas kampane za druhé funkčné obdobie v Bielom dome snaží podporiť sentiment voličov v súvislosti s ekonomikou.



(1 EUR = 1,0814 USD)