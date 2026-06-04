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Zamestnanosť v zelenej ekonomike EÚ od roku 2014 rástla o 6 % ročne
Eurostat upozornil, že zamestnanosť v environmentálnej ekonomike možno analyzovať aj podľa environmentálneho účelu.
Autor TASR
Brusel 4. júna (TASR) - Zamestnanosť v zelenej ekonomike EÚ od roku 2014 rástla v priemere o šesť percent ročne a v roku 2023 dosiahla 5,8 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil štatistický úrad EÚ, Eurostat, informuje spravodajca TASR.
Eurostat upozornil, že údaje čerpal z európskeho sektora environmentálnych tovarov a služieb (EGSS), ktorý zahŕňa sektor hospodárstva produkujúceho tovary a služby zamerané na ochranu životného prostredia a hospodárenie so zdrojmi.
Podľa EGSS sa v rokoch 2014 až 2023 zelená zamestnanosť najviac zvýšila v sektore stavebníctva - z 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok na 1,6 milióna, čo predstavuje priemerný ročný rast 11 %. Táto činnosť zahŕňala tvorbu nových pracovných miest vo výstavbe energeticky úsporných budov, elektrární na obnoviteľnú energiu, ako aj energetickej obnovy.
Zelená zamestnanosť v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove v roku 2023 predstavovala 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok a išlo o druhý najvyšší ročný rast v rokoch 2014 až 2023 (+5 %). Treťou činnosťou, ktorá od roku 2014 zaznamenala najväčší relatívny rast zelenej zamestnanosti, bola zelená výroba - z 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok na jeden milión v roku 2023, čo predstavuje priemerný ročný rast 5 %.
Eurostat upozornil, že zamestnanosť v environmentálnej ekonomike možno analyzovať aj podľa environmentálneho účelu. V rokoch 2014 až 2023 najviac vzrástla zamestnanosť v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, z 0,4 milióna ekvivalentov plného úväzku na 0,8 milióna (+79 %). Nasledovala zamestnanosť v oblasti ochrany pôdy, povrchových a podzemných vôd - z 0,4 milióna ekvivalentov plného úväzku na 0,7 milióna (+60 %).
Významný rast zelenej zamestnanosti bol v roku 2023 zaznamenaný aj v oblastiach ochrany ovzdušia a klímy a zhodnocovania a úspor materiálov - 48-percentný a 47-percentný nárast v porovnaní s rokom 2014.
Zelená zamestnanosť v oblasti nakladania s odpadovými vodami sa v rovnakom období zvýšila o 38 % a dosiahla 0,5 milióna ekvivalentov plného úväzku a zamestnanosť v oblasti nakladania s odpadom sa zvýšila o 30 %. V roku 2023 bolo nakladanie s odpadom najväčšou oblasťou zelenej zamestnanosti s 0,9 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok, čo predstavovalo 16 % celkovej zamestnanosti v oblasti životného prostredia.
Eurostat túto správu pripravil pri príležitosti Zeleného týždňa EÚ 2026 a Svetového dňa životného prostredia. Zelený týždeň EÚ, ktorý sa koná v Bruseli od 3. do 4. júna, zdôrazňuje, aké dôležité pre prosperitu, odolnosť a konkurencieschopnosť Európy je hospodárstvo pozitívne k prírode. Svetový deň životného prostredia, ktorý sa koná každoročne 5. júna od roku 1973, sa zameriava na kolektívne opatrenia zamerané na riešenie environmentálnych problémov, obnovu ekosystémov a presadzovanie pozitívnych udržateľných riešení na budovanie lepšej budúcnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Eurostat upozornil, že údaje čerpal z európskeho sektora environmentálnych tovarov a služieb (EGSS), ktorý zahŕňa sektor hospodárstva produkujúceho tovary a služby zamerané na ochranu životného prostredia a hospodárenie so zdrojmi.
Podľa EGSS sa v rokoch 2014 až 2023 zelená zamestnanosť najviac zvýšila v sektore stavebníctva - z 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok na 1,6 milióna, čo predstavuje priemerný ročný rast 11 %. Táto činnosť zahŕňala tvorbu nových pracovných miest vo výstavbe energeticky úsporných budov, elektrární na obnoviteľnú energiu, ako aj energetickej obnovy.
Zelená zamestnanosť v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove v roku 2023 predstavovala 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok a išlo o druhý najvyšší ročný rast v rokoch 2014 až 2023 (+5 %). Treťou činnosťou, ktorá od roku 2014 zaznamenala najväčší relatívny rast zelenej zamestnanosti, bola zelená výroba - z 0,7 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok na jeden milión v roku 2023, čo predstavuje priemerný ročný rast 5 %.
Eurostat upozornil, že zamestnanosť v environmentálnej ekonomike možno analyzovať aj podľa environmentálneho účelu. V rokoch 2014 až 2023 najviac vzrástla zamestnanosť v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov, z 0,4 milióna ekvivalentov plného úväzku na 0,8 milióna (+79 %). Nasledovala zamestnanosť v oblasti ochrany pôdy, povrchových a podzemných vôd - z 0,4 milióna ekvivalentov plného úväzku na 0,7 milióna (+60 %).
Významný rast zelenej zamestnanosti bol v roku 2023 zaznamenaný aj v oblastiach ochrany ovzdušia a klímy a zhodnocovania a úspor materiálov - 48-percentný a 47-percentný nárast v porovnaní s rokom 2014.
Zelená zamestnanosť v oblasti nakladania s odpadovými vodami sa v rovnakom období zvýšila o 38 % a dosiahla 0,5 milióna ekvivalentov plného úväzku a zamestnanosť v oblasti nakladania s odpadom sa zvýšila o 30 %. V roku 2023 bolo nakladanie s odpadom najväčšou oblasťou zelenej zamestnanosti s 0,9 milióna ekvivalentov práce na plný úväzok, čo predstavovalo 16 % celkovej zamestnanosti v oblasti životného prostredia.
Eurostat túto správu pripravil pri príležitosti Zeleného týždňa EÚ 2026 a Svetového dňa životného prostredia. Zelený týždeň EÚ, ktorý sa koná v Bruseli od 3. do 4. júna, zdôrazňuje, aké dôležité pre prosperitu, odolnosť a konkurencieschopnosť Európy je hospodárstvo pozitívne k prírode. Svetový deň životného prostredia, ktorý sa koná každoročne 5. júna od roku 1973, sa zameriava na kolektívne opatrenia zamerané na riešenie environmentálnych problémov, obnovu ekosystémov a presadzovanie pozitívnych udržateľných riešení na budovanie lepšej budúcnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)