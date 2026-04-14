Zamestnanosť vo februári medziročne klesla v 6 z 10 odvetví

Poklesy zamestnancov na úrovni do 2 % registrovali napríklad aj veľké zamestnávateľské odvetvia ako maloobchod či priemysel.

Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Zamestnanosť bola vo februári 2026 medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví, pričom najvýraznejší pokles zaznamenal veľkoobchod, a to o 4 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Poklesy zamestnancov na úrovni do 2 % registrovali napríklad aj veľké zamestnávateľské odvetvia ako maloobchod či priemysel. Opačný trend, rast, vykázali štyri odvetvia, najmä ubytovanie, kde zamestnanosť vzrástla o viac ako 5 %. Miernejší rast pod 4 % evidovali aj stavebníctvo, vybrané trhové služby a sektor informácií a komunikácie.

V súhrne od začiatku roka 2026 sa zamestnanosť medziročne zvýšila v šiestich z desiatich odvetví, najmä v ubytovaní o takmer 7 %. Pokles do 4 % evidoval priemysel, doprava spolu so skladovaním, maloobchod a najmä veľkoobchod.
VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína